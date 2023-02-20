Transfighter Gemisi İskenderun'a Doğru Yola Çıktı

Anadoluport Limanı'ndan deprem bölgesine insani yardım ve yaşam konteyneri taşıyacak olan Transfighter gemisi bir kez daha yola çıktı.

Denizcilik Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada:

"İstanbul ve Çanakkale’den yüklediğimiz Transfighter gemisi, 87 yaşam konteyneri ve içeriğinde içme suyu, gıda ve sağlık malzemeleri, mobil tuvalet, çöp konteyneri, uyku pedi bulunan 23 tır insani yardım malzemesi ile İskenderun’a hareket etti.

Zor günleri birlikte aşacağız."