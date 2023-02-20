Tüm Ödeme Hizmeti İhtiyaçlarınızı Sanal POS ile Karşılayın

Firmalar için tahsilat yönetiminin önemi her geçen gün artıyor. Özellikle online satış ağları ve e-ticaret alternatifleri çoğaldıkça, şirketlerin de satış odaklarını revize etmesi gerekiyor. Ancak bu anlamda bir yenilik ve atılım için ödeme sistemlerinin de satış ağına göre kurgulanması şart. Satış ağırlığının online pazaryerleri ve web adresleri olduğu ticaret döngüleri için ödeme hizmetleri ve ihtiyaçlarına cevap veren en nitelikli yöntem de sanal POS yazılımları oluyor.

Sanal POS hizmetleri online satışlar başta olmak üzere firmaların, güvenli tahsilat ve hızlı işlem avantajına erişmesini sağlar. Günün her saati, sayısız banka anlaşması sayesinde her türlü banka ve kredi kartı üzerinden işlem yapılabilir. Böylece satın alma süreci kolaylaşarak, potansiyel müşteriler için cazip ödeme ortamları kurgulanabilir. Firmalar bu avantajlar sayesinde yüksek rekabet içeren sektörlerde ön plana çıkan markalaşma süreçlerini de destekler.

Sanal POS Nedir?

Sanal POS internet ortamında kredi ve banka kartı kullanılarak ödeme alınmasını sağlayan yazılım hizmetidir. Bu yazılımlar temelde fiziki POS istasyonlarıyla aynı işleve sahiptir. Banka hesapları arasındaki ödeme transferini yönetir ve ödeme aktarımı sağlar.

Alıcı ve satıcı hesapları için köprü görevi gören sanal POS yazılımları, e-ticaret ve online satış ağlarının yaygınlaşmasıyla birlikte talep görmeye başladı. E-ticaret pazaryerleri ve web site satışlarında firmaların kullandığı transfer alternatifleri bazı dezavantajlar nedeniyle süreç aksaklıklarına neden oluyordu. EFT ve havale gibi ödeme yöntemlerinin zamana ve şartlara bağlı gecikmelere sebep olması, sanal POS sistemlerinin ortaya çıkmasını sağladı.

Sanal POS sayesinde alışveriş sırasında anlık ödeme aktarımı gerçekleştirildi. Böylece taraflar arasındaki tahsilat işlemi için basit bir form doldurma işlemi ve birkaç dakika yeterli hale geldi.

Sanal POS Nasıl Alınır?

Sanal POS almak isteyen girişimciler ve işletmeler için takip edilmesi gereken belirli aşamalar bulunur. Bunlardan ilki satış işleminin yapıldığı web adresinin bir şirket adına kayıtlı olmasını sağlamaktır. Çünkü bankacılık sistemlerinde faaliyet göstermek için şirket adına işlem yapmak zorunludur.

E-ticaret sektöründeki firmalar, sanal POS almak için tüm bankalarla anlaşmalı VPOS markalarıyla çalışabilir. Böylece ayrı ayrı banka değerlendirmesi ve başvurusu yapmak yerine tek kanal üzerinden diledikleri şekilde sanal POS hizmeti alabilirler.

VPOS yazılımları edinmenin aşamalarından biri de belge teminidir. Firmaya ait vergi levhası, imza sirküleri, başvuru sahibinin kimlik belgeleri ve banka/kuruluşun talep ettiği evraklar tamamlandıktan sonra teslim edilmelidir.

İnceleme sonucunda onay verilen şirketler, satış sistemlerinde sanal POS kullanımı gerçekleştirebilir. Ayrıca e-ticaret sitesi için VPOS edinmek isteyen firmaların, sahip oldukları siteye dair belirlenen kriterleri de yerine getirmesi önemlidir. Belirli hacim ve site özelliklerini barındıran e-ticaret firmaları başvuru yapabilir.

Sanal POS Güvenli Midir?

BDDK ve bankacılık sektörünün iş denetiminde gerçekleşen sanal POS tahsilat işlemleri, güvenilir ödeme kanalları arasında yer alır. Banka ve kredi kartlarının güvenilir şekilde kullanılabilmesi için geliştirilen 3D Secure onayı, müşterilerin kişisel bilgilerini korur. Aynı zamanda ödeme onayının hesap sahibi tarafından verilmesini ve alışveriş tutarı kadar meblağın transferini sağlar. Her bankacılık faaliyeti gibi sanal POS sistemleri de yüksek güvenlik prosedürleri ile kurgulanır.

Sanal POS Kullanmanın Avantajları

Sanal POS sistemlerinin işletmeler için sunduğu sayısız avantaj söz konusudur. Düzenli raporlama sistemleri ve entegre takip süreçleri en önemli avantajlar arasında yer alır. Ardından kesintisiz tahsilat imkânı ve güvenilir ödeme aktarımı gelir.

Fiziki ve gecikmeli ödeme aktarımlarının aksine VPOS sistemleri, işletmelerin interaktif ödeme kanalları yaratmasını sağlar ve müşteri memnuniyetine hizmet eder. Böylece firmaların, potansiyel müşterileri için diğer firmalara göre daha cazip bir konumda yer almaları kolaylaşır.

Günün her saati, güvenilir ve hızlı tahsilat yapmanızı sağlayan Ozan Sanal POS ile işinizi bir adım öteye taşıyabilirsiniz. Nitelikli ödeme kanalları oluşturarak işletmenizin markalaşma sürecini desteklediğiniz gibi Ozan Sanal POS ayrıcalıklarından faydalanarak tahsilat döngünüzle fark yaratabilirsiniz.