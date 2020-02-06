TSK deniz unsurları, Aden Körfezi’ne gidiyor

TBMM Genel Kurulu’nda, TSK deniz unsurlarının, Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde görevlendirilmesi için Cumhurbaşkanlığı’na 1 yıl süreyle yetki verilmesini öngören tezkere görüşülerek kabul edildi.

Süresinin 10 Şubat 2021’e kadar uzatılmasını öngören tezkere ile TSK deniz unsurları konuşlandırılmak suretiyle bölgede seyreden Türkiye bağlantılı ticari gemilerin emniyetinin etkin şekilde muhafazası ve uluslararası toplumca yürütülen deniz haydutluğu, silahlı soygun eylemleriyle ve denizde terörizmle müşterek mücadele harekatına aktif katılımda bulunulması amaçlanıyor.

Anılan bölgelere yapılan insani yardım faaliyetlerine destek verilmesini öngören tezkere ile TSK deniz unsurlarının harekat etkinliğinin ve bu bölgeye ilişkin tecrübesinin artırılması sağlanmış ve bu alanla ilgili ülkelerle iş birliğinin sürdürülmesine yönelik milli politikanın desteklenmesi ve Birleşmiş Milletler sistemi içinde bölgesel ve küresel ölçekte oynanan rolün ve görünürlüğün pekiştirilmesinin temin edileceği hedefleniyor.

Vira Haber