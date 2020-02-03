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Türk askerinin Aden Körfezi'ndeki görev süresi uzatılıyor

Türk askerinin Aden Körfezi'ndeki görev süresi uzatılıyor

TSK'nın Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde görev süresinin 1 yıl daha uzatılmasına dair tezkere Meclis'e sunuldu.

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TSK'nın Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde görev süresinin 1 yıl daha uzatılmasına dair tezkere Meclis'e sunuldu.

Vira Haber

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