Türk askerinin Aden Körfezi'ndeki görev süresi uzatılıyor
TSK'nın Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde görev süresinin 1 yıl daha uzatılmasına dair tezkere Meclis'e sunuldu.
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TSK'nın Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde görev süresinin 1 yıl daha uzatılmasına dair tezkere Meclis'e sunuldu.
Vira Haber
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Etiketler : savunma, Basra, TürkAskerleri, AdenKörfezi, ArapDenizi, Somali
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