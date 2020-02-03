Kartal’da deniz ulaşımı tekrar gündemde

Kartal sahilindeki balıkçı barınaklarını da ziyaret eden Başkan Gökhan Yüksel, deniz ulaşımı ile ilgili gelinen süreç hakkında vatandaşlara bilgi verdi.

Kartal'da deniz ulaşımını yeniden başlatmak için çalışmaların aralıksız devam ettiğini söyleyen Başkan Yüksel, "Şehir Hatları yetkililerini ağırladık ve Kartal’ın deniz ulaşımı ile ilgili konuları yerinde inceledik. Bu konuda bir adım atılmasını sağlamaya çalışıyoruz. İDO yetkililerini de ağırlayacağız ve Kartal - Yalova arasına sefer konulabilmesi için görüşmelerimiz devam ediyor" dedi.

Vira Haber