MSC Cruises küresel çapta tüm gemilerinde sağlık ile ilgili ek tedbirler aldı

MSC Cruises, 24 Ocak'tan bu yana sağlık güvenliği için gerçekleştirdiği bir dizi eylemin yanı sıra koronavirüs ile ilgili yaşanan son gelişmeler üzerine, bugün filosunda önlemleri uygulamaya soktu.

Alınan önlemler şunlar:

Çin'den seyahat eden veya son 30 gün içinde Çin'i ziyaret eden konukların gemilere giriş yapmamaları için, biniş öncesi bir anket doldurmaları gerekmektedir. Eğer Çin'den seyahat eden veya son 30 gün içinde Çin’i ziyaret eden konuklar var ise gemiye binişleri reddedilecek,

Dünya üzerinde tüm konuklar ve mürettebat için zorunlu uygulanan temassız termal taramalar ile, ateşi olan (≥38 C ° / 100,4 F °), titreme, öksürük veya nefes almada zorluk çeken kişilerin gemiye binişleri reddedilecek,

Alınan sağlık önlemleri filodaki tüm gemilerde uygulanacak,

Ateş belirtileri olan konuklar kabinlerinde izole edilecektir. Bu durum aynı kabinde kalan diğer misafirler, aile üyeleri ve onlara hizmet veren kabin görevlileri de dahil olmak üzere, yakın temas kurdukları tüm kişiler için geçerli olacak.

Geçen hafta Çin'den seyahat eden konuklar ve mürettebat, gemiye biniş süreçlerinde semptomlar için tarandı ve şüpheli herhangi bir duruma rastlanmadı.

Vira Haber