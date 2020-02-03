Japonya’da savaş gemisi gönderiyor

Japonya Başbakanı Abe Şinzo, Tokyo yakınlarındaki Yokosuka deniz üssünde muhrip geminin yola çıkışıyla ilgili düzenlenen törende yaptığı konuşmada, “Binlerce Japon gemisi ve tankeri, ülkemizin petrol ihtiyacının 10'da 9'unu bu deniz üzerinden taşıyor. Burası ülkenin can damarı” dedi. Japon hükümeti tarafından daha önce yapılan bir açıklamada, tehlike anında petrol tankerlerinin korunması için güç kullanma yetkisi verilmesine hazırlık olduğunu duyurmuştu.

Yola çıkan Takanami muhrip gemisine daha sonra iki Japon devriye gemisi daha katılacak. Bu gemiler, Japonya'nın müttefiki ABD'nin bölgedeki donanmasından ayrı olarak bağımsız bir şekilde devriye gezecek.

Buna gerekçe olarak Japonya'nın ABD'nin tersine bölgedeki İran ile de iyi ilişkiler içinde olması gösteriliyor. Japon Başbakanı Abe, geçen ay İran'a yaptığı ziyaretin ardından Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne de gidip, bu ülke liderlerini Tokyo'nun hassasiyeti konusunda bilgilendirmişti.

Japonya ile bağı olan ticari gemilerin güvenliğini sağlamak üzere bölgede bilgi toplama faaliyetlerinde bulunması beklenen Takanami tipi savaş gemisinin 200 Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) personeli ve 2 helikopter taşıdığı öğrenildi. Japonya'nın Orta Doğu'ya askeri güç gönderme planı kapsamında daha önce bölgeye gönderilen 2 P-3C tipi devriye uçağı Aden Körfezi'nde göreve başlamıştı.

Vira Haber