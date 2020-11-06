Tsunamiden Korunmak İçin Ne Yapmalı?

Ege Denizi’nde meydana gelen depremin ve onun etkisiyle oluşan tsunaminin ardından bu doğal afet ülkemizde sıklıkla konuşulmaya başlandı. Deprem uzmanları İstanbul’un da bir tsunami tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu açıkladı. Bu nedenle vatandaşların tsunami ile ilgili bilgi sahibi olması önem kazandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin sitesinde yer alan bilgiler, tsunamiden nasıl korunabileceğimiz noktasında yardımcı olmayı hedefliyor.

İBB’nin tsunami hakkında hazırladığı metin şöyle:

• Deniz kıyısında yerleşim yeri seçerken; tsunami riskini de diğer doğal afetler(deprem, sel, tayfun vb.) gibi değerlendirmek alınabilecek ilk önlemdir.

• Küçük bir depremde bile Tsunami olabilir. Hemen yüksek yerlere doğru gidilmelidir.

• Deniz yanında yalıyar biçiminde yüksek bir yamaç varsa hemen yüksek yerlere doğru gidin.

• Tsunami'nin ilk dalgası geldikten sonra tehlikenin geçtiğini sanmayın bazen ikinci dalga ilk dalgadan daha büyük olabilir.

• Radyodan Tsunami haberlerini dinleyip gerekenleri yapın.

• Tsunaminin deniz kıyısına ilk gelişi su düzeyinin anormal biçimde (depremin büyüklüğüne, oluş şekline ve türüne ve deniz durumuna göre yaklaşık 10-15 dakika içerisinde) yükselmesi ya da çökmesiyle kendini belli eder. Tsunaminin bu öncü zayıf ilk dalgası, arkasından gelecek olan iki ya da üç kuvvetli dalganın habercisidir. Bu durumda yapılacak tek şey; kıyıdan uzaklaşmaktır. Deniz içerisinde seyir halinde bulunanlar ise kıyıdan uzaklara, derin sulara giderek dalganın kendilerine ve deniz taşıtına vereceği zararı azaltabilir hatta önleyebilir. Deniz kıyısında olanların ise, denizden uzaklara ve yükseklere gitmeleri gerekmektedir.

Vira Haber