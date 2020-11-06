Antarktika'da Alarm: Lüksemburg Büyüklüğündeki Dev Buzul Kütlesi İngiliz Adasına Çarpabilir

İngiliz Antarktika Araştırmaları (BAS), buz dağının adanın yakınında karaya oturarak buradaki deniz avcılarının yiyecek kaynaklarına ulaşmasını ve yavrularına geri dönmesini engelleyebileceğinden endişe duyduklarını açıkladı.

Euronews’in haberine göre, BAS'tan çevrebilimci Profesör Geraint Tarling, fokların ve penguenlerin yiyecek bulmak için gitmeleri durumunda buz dağı yüzünden geri dönmek için yollarının uzayacağını, bunun da onların yavrularının açlıktan ölmeleri anlamına geldiğini söyledi.

A68 adlı dev buz dağı Temmuz 2017'de Larsen C buz tabakasından koptu ve kuzeye doğru ilerlemeye başladı. Buz dağı o dönem 75 km uzunluk ve 50 km genişliğiyle Lüksemburg'dan daha büyük bir yüzeye sahipti.

BUZ DAĞI AÇIK SUDA KALIRSA FAYDA SAĞLAR

Uydu görüntülerinde adayla çarpışma rotası izleyen buz dağı, deniz akıntılarının devreye girmesiyle daha kuzeye taşınabilir.

Buz dağının açık suda kalması durumunda atmosferden karbon çekerek insan CO2 emisyonlarını kısmen dengeleme açısından bazı faydalar sağlayabileceği belirtiliyor.

Atlantik okyanusunun güneyinde İngiliz adası olan Güney Georgia, 165 km uzunluğunda ve 35 km genişliğinde.

Vira Haber