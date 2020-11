NKÜ Projesiyle Kıyıköy’de Balıkçılar Bu Kez Balık Yerine ‘Çöp Avına’ Çıktılar

Kıyı şeridindeki plastik, balıkçılık kaynaklı ve tıbbi atıklar gibi görünür çöplerin sayısının azaltılmasını hedefleyen ‘İyi Bir Çevre Statüsü İçin Sıfır Atık Stratejisi (BSB257-ZEWSGES) Projesi’ kapsamında Kırklareli Vize’ye bağlı Kıyıköy’de ‘Sahillerde Çöp Avı (Fishing for Litter)’ Programı gerçekleştirildi.

Avrupa Birliği ‘Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı İkinci Teklif Çağrısı’ kapsamında desteklenen, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinin Koordinatörlüğünü yaptığı, Bulgaristan’ın Nesabar Belediyesi Turizm Geliştirme Kurulu, Ukrayna Deniz Temiz Derneği ve Gürcistan Uluslararası CIVITAS Birliği’nin ortak olduğu ve Türkiye’den Tekirdağ, Ukrayna’dan Odessa, Bulgaristan’dan Burgaz ve Gürcistan’dan Gürya Bölgesi’nde kıyıya yakın deniz yatağında birim alana düşen çöp miktarının uluslararası standartlara düşürülmesine katkı sağmayı amaçlayan ‘BSB257 İyi Bir Çevre Statüsü için Sıfır Atık Stratejisi (Zero Waste Strategy for Good Environmental Status-ZEWSGES) Projesi’ dâhilinde 27 Ekim tarihinde Kıyıköy Balıkçı Kooperatif Başkanlığı tekneleriyle çok sayıda balıkçı ‘Çöp Avı (Fishing for litter)’ kampanyası ile kıyıya yakın deniz tabanından çöp temizliğinde bulunup ‘Deniz Kirliliğine Dikkat Çekerek Farkındalık Oluşturma Faaliyeti’ gerçekleştirdi.

Deniz diplerindeki çöplerinin toplanması, bertarafı ve sahil kirliliğinin izlenmesinin amaçlandığı ‘Çöp Avı’ Programına Vize Kaymakamı Elif Canan TUNCER, İğneada Sahil Güvenlik Komutanı Meriç KARAHALİL, Kıyıköy Belediye Başkanı Ender SEVİNÇ, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bülent EKER, NKÜ Proje Ekosistem Eğitim Koordinatörü Prof. Dr. Fatih KONUKÇU, NKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı ve ZEWSGES Projesi Deniz Çevre Koordinatörü Prof. Dr. Lokman Hakan TECER, Proje Yöneticisi Ali Sırrı ÖREN, İğneada Liman Başkanı Resul ULAŞ, Kıyıköy Balıkçı Kooperatifi Başkanı Şaban TURAN ve tekneleriyle birlikte çok sayıda balıkçı, Kıyıköy Turizmciler Birliği Başkanı Alptekin YORULMAZ, Gençlik Merkezi yönetcileri, akademisyenler, öğrenciler ve basın mensupları katıldı.

NKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı ve ZEWSGES Projesi Deniz Çevre Koordinatörü Prof. Dr. Lokman Hakan TECER, deniz çöplerinin sınır tanımadığını kaydettiği konuşmasında, her yıl dünyada yaklaşık 6.4 milyon ton çöpün deniz ortamına ulaştığını, denizlerin her bir kilometrekaresinde ortalama 18.000 adet plastik çöpün yüzmekte olduğunu ve deniz kirliliği ile çok boyutlu bir mücadele gerektiğini ifade etti. COVID-19 ile mücadele süresince pek çok sektörle birlikte turizmin de etkilenmesi nedeniyle önemli bir turizm merkezi olan Kıyıköy sahillerinin sakin bir dönem geçirdiğini belirten Prof. Dr. TECER, alınan tedbirlerin de deniz ve kıyılardaki kirliliği azalttığını vurguladığı konuşmasında, geçtiğimiz iki yıl içerisinde aynı bölgede gerçekleştirilen kıyı kirliliği izleme çalışmalarında toplanan çöplerin miktarı ile kompozisyonunun bugünkülerden farklı olduğunu belirtti. Dekan TECER, “Gerçekleştirilen ‘Çöp Avı Faaliyeti’ ile kıyı şeridindeki plastik, balıkçılık kaynaklı ve tıbbi atıklar gibi görünür çöplerin sayısının azaltılması ve kıyıya yakın deniz yatağında birim alana düşen çöp miktarının uluslararası standartlara düşürülmesi, deniz atık yönetimi mevzuatının AB mevzuatına uygun şekilde uygulanmasına katkı sağlanması, yöre sakinlerinin ve turistlerin deniz atıkları ile ilgili tutumlarının iyileştirilmesinin sağlanması, deniz kirliliği (çöp) izleme programının oluşturulması ve deniz kirliliğinin kaynaklarının tespit edilmesi hedeflenirken; ‘Ekosistem Eğitim Programları ve Sahil Temizliği’ faaliyetleri ile de Tekirdağ genelinde 50 okulda, 7-16 yaş arası 2500 öğrenci ve 100 den fazla öğretmeni eğiterek ‘ekosistem’ bilincinin oluşturulması istenmektedir” dedi.

Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bülent EKER de “Üniversite olarak bölgemizdeki başta deniz kirliliği olmak üzere çevre sorunlarına karşı bilimsel projeleri gerçekleştirmekten mutluluk duyuyoruz. Projenin yürütülmesinde emeği geçen akademisyenlerimize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Vize Kaymakamı Elif Canan TUNCER ise yaptığı konuşmada “Kıyıköy hafta sonu ve yaz mevsimi boyunca çok sayıda yerli turist ağırlayan bir yer. Burasıyla ilgili bir çalışma yapılmış olması, çöp kaynaklarının ve bunlarla ilgili mücadele yöntemlerinin belirlenecek olması önemli bir veri oluşturacaktır. Belediyemiz, kaymakamlığımız, kayıkçılarımız, Kıyıköylüler ve tatbikî akademisyenlerimizle birlikte bu konuda bir çalışma yapmaktan dolayı memnun oldum. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitenden hocalarımıza, buraya gelen gençlik gönüllüsü genç kardeşlerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Program akışı konuşmalardan sonra balıkçı teknelerinin ‘Çöp Avı’ için denize açılması, Kıyıköy Belediye Başkanlığı’nın ikramı, balıkçı teknelerinin dönüşleri, deniz çöplerinin tasnifi ve bertarafı şeklinde seyretti.

Vira Haber