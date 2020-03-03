TTYD’den “Bahar Kalkanı Harekatı”na Destek

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından 2 Mart’ta Ankara’da düzenlenen “Ortak Basın Açıklaması”na katıldı. Türkiye’nin tek yürek olduğu toplantıda, TTYD Başkanı Oya Narin ve Türkiye’nin önde gelen 30’a yakın meslek örgütü, sendika konfederasyonu ve sivil toplum kuruluşları yer aldı.

Toplantıda, TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ve STK temsilcileri bir araya gelerek İdlib’de Türk askerine yapılan saldırıları kınadı. “Biriz, Bütünüz, Birlikteyiz” mesajının verildiği basın açıklamasında Bahar Kalkanı Harekatı’na destek çağrısında bulunuldu. Batman, Denizli, Edirne, Gaziantep, Hatay, Trabzon ve Van illeri ile de canlı bağlantılar yapıldı.

Ortak basın açıklamasının ardından TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ve STK temsilcileri T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’a taziye ziyaretlerinde bulunarak, Bahar Kalkanı Harekatı’na desteklerini ifade ettiler.

Vira Haber