Rus Savaş Gemisi Çanakkale Boğazı'ndan Geçti

Rus donanmasına ait 142 borda numaralı 'Novocherkassk' isimli savaş gemisi 2 Türk sahil güvenlik botuyla beraber Çanakkale Boğazı’nı geçerek Akdeniz’e doğru ilerledi.

GÜVERTEDEKİ CAN YELEKLİ ASKERLER DİKKAT ÇEKTİ

Marmara Denizi’nden Çanakkale Boğazı’na giren ve saat 10.00 civarında ‘Dur Yolcu’ yazısı önlerine ulaşan Rus donanmasına ait 142 borda numaralı 'Novocherkassk' adlı savaş gemisinin ön ve arka bölmelerinde çok sayıda can yelekli asker olması dikkat çekti..

Akdeniz’e doğru ilerleyen Rus savaş geçişine boğaz geçişi esnasında 2 Türk sahil güvenlik botu da eşlik etti.

Vira Haber