Rus Savaş Gemisi Çanakkale Boğazı'ndan Geçti
Geçtiğimiz günlerde 36 şehit verdiğimizin ertesi günü Boğaz’dan geçen gemiler tepki çekmişti. Bugün bir Rus savaş gemisi daha Çanakkale Boğazı’ndan geçti.
A+A-
Rus donanmasına ait 142 borda numaralı 'Novocherkassk' isimli savaş gemisi 2 Türk sahil güvenlik botuyla beraber Çanakkale Boğazı’nı geçerek Akdeniz’e doğru ilerledi.
GÜVERTEDEKİ CAN YELEKLİ ASKERLER DİKKAT ÇEKTİ
Marmara Denizi’nden Çanakkale Boğazı’na giren ve saat 10.00 civarında ‘Dur Yolcu’ yazısı önlerine ulaşan Rus donanmasına ait 142 borda numaralı 'Novocherkassk' adlı savaş gemisinin ön ve arka bölmelerinde çok sayıda can yelekli asker olması dikkat çekti..
Akdeniz’e doğru ilerleyen Rus savaş geçişine boğaz geçişi esnasında 2 Türk sahil güvenlik botu da eşlik etti.
Vira Haber
Bu haber toplam 158 defa okunmuştur
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.