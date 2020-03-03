Liselerde Gemi Devrimi

Denizcilik alanında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından akreditasyona sahip lisenin öğrencileri, teorik derslerin dışında Milli Eğitim Bakanlığınca desteklenen ödenek ile iki yıl önce kurulan atölyede çalışıyor.

Atölyede bu güne kadar teknolojik imkanlar kullanılıp, çizimler üzerine eğitimler verildi. Teorik eğitimi pratiğe dönüştürmek için çeşitli malzemeler kullanılarak gemi üretim aşamaları öğrencilere gösteriliyor.

Okul Müdürü Hüseyin Aday, yeni denizciler yetiştirmeyi hedeflediklerini ve uluslararası alanlarda Türk denizcilerin varlığını hissettirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Aday, öğrencilerin Denizcilik alanından güverte işletme sınırlı zabiti, Gemi Makineleri İşletme dalından makine sınırlı zabiti mezunu olarak 12 ay deniz stajını tamamladıktan sonra gemilerde çalışmaya başlayabileceğini vurguladı.

En Fazla İstihdam Sahil Güvenlik Komutanlığı’nda

Mezunların yüzde 70'inin sektörde iş bulduğunu söyleyen Aday, özellikle Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde çok fazla öğrenci istihdam edildiğine değindi. Aday, “Gemi Yapımı alanında, kapalı ve iş güvenliğine sahip atölyemizde gemi üretim imkanına sahibiz. Atölyemizde gemi, yat ve tekne üretimi çalışmaları başladı. Özellikle çevremizde yat inşa ettirmek isteyen vatandaşlarımızın taleplerini karşılayacak düzeydeyiz" dedi.

"Meslek Okulları Daha Avantajlı"

Denizcilik alanının Gemi Makineleri dalı 11'inci sınıfında okuyan Nazlı Cambaz, atölyede torna ve matkap tezgahlarının dışında gemi parçalarını söküp takarak uygulamalı eğitimler aldıklarını da belirtti.

Gemi Makineleri bölümde okumayı küçük yaşlardan beri hayal ettiğini söyleyen Cambaz, bölümün kadınlar için zor gibi görünse de kadınların zorlukları aşabileceğine inandığını, meslek okullarının diğer okullara göre iş sahibi olabilmek için daha avantajlı olduğunu ifade etti.

"Gemi Yapımı" ve "Denizcilik" alanlarında 2011'den yılından itibaren çalışmalar yapan, 350 öğrenci kapasiteli okul 2018-2019 eğitim öğretim yılına kadar 311 mezun verdi.

Vira Haber