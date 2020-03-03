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İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran’dan Ziyaret

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran’dan Ziyaret

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran’dan Ziyaret 1.Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever’i ziyaret etti.

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TOBB Başkan Yardımcısı ve İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç. İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan ve İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz ile birlikte 1. Ordu Komutanı Musa Avsever’i Selimiye Kışlası’nda ziyaret etti.

Orgeneral Avsever, şeref defterini imzalayan Oda Başkanlarına, 1. Ordu Komutanlığı'nın sorumluluk alanı ve faaliyetleri ile Selimiye Kışlası'nın tarihi hakkında bilgi verdi. Avsever, Başkanlara çerçeve içerisinde birer Türk Bayrağı hediye etti.

Ziyaretin ardından Avsever, Kıran, Avdagiç, Bahçıvan ve Kopuz birlikte anı fotoğrafı çektirdi.

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Vira Haber

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