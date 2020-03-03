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Silivri'de Yat Battı, 2 Kişi Yaşamını Yitirdi

Silivri'de Yat Battı, 2 Kişi Yaşamını Yitirdi

Silivri’de bir yatta çıkan yangında 2 kişi yaşamını yitirdi.

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Silivri açıklarında özel bir yatın önce yanması sonra batması neticesinde 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kimliği henüz belirlenmeyen 5 kişi, İstinye'deki marinadan yatla denize açıldı. Silivri açıklarındayken başlayan yangının artması neticesinde yat yanarak battı.

2 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Yattaki 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi denize atlayarak kurtuldu.

Olay mahalline gelen Sahil Güvenlik birimlerince 3 kişi kurtarıldı. Sahil Güvenlik birimleri ölü ve yaralıları, Silivri sahiline getirdi.

Yaralılar ambulansla Silivri Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Vira Haber

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