Silivri'de Yat Battı, 2 Kişi Yaşamını Yitirdi
Silivri’de bir yatta çıkan yangında 2 kişi yaşamını yitirdi.
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Silivri açıklarında özel bir yatın önce yanması sonra batması neticesinde 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kimliği henüz belirlenmeyen 5 kişi, İstinye'deki marinadan yatla denize açıldı. Silivri açıklarındayken başlayan yangının artması neticesinde yat yanarak battı.
2 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
Yattaki 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi denize atlayarak kurtuldu.
Olay mahalline gelen Sahil Güvenlik birimlerince 3 kişi kurtarıldı. Sahil Güvenlik birimleri ölü ve yaralıları, Silivri sahiline getirdi.
Yaralılar ambulansla Silivri Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Vira Haber
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Etiketler : Silivri, Yat, Gemi, Kaza, Sahil Güvenlik
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