Resmi Açıklama Geldi! Salda Gölü Tesisleri Kuruluyor

AK Parti’den yapılan ortak açıklamada Salda Gölü Millet Bahçesi projesinin tamamlandığı ve gerekli onayların alındığı açıklandı.

Bölgeyi özellikle son dönemlerde artan popülaritesi sayesinde yaz sezonunda yaklaşık 1 milyon 3 bin kişi ziyaret etti.

KAFE, TUVALET, GİYİNME KABİNLERİ DE YAPILACAK

Proje ihalesinin 31 Temmuz 2019'da yapıldığı hatırlatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Ziyaretçilerin bölgede kalma sürelerini uzatabilmek için sosyal donatı ve gölden uzak noktada yapılacak millet bahçesi ile seyirlik anlar çeşitlendirilmiş olacak.“

Açıklamada, bahçenin yaklaşık bin metrekarelik halk plajı kıyısında tamamen ahşaptan kafe, büfe, otopark alanları, yönetici ve sağlık birimleri, giyinme-soyunma kabinleri, satış üniteleri, cankurtaran yapıları, mescit ve tuvaletler yapılacağı açıklandı.

Vira Haber