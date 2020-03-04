CNR Avrasya Boat Show’a Ziyaretçi Akını

Yerli ve yabancı 7’den 70’e 87 bin 314 ziyaretçisine ev sahipliği yapan fuarda, 10.000’i aşkın markanın 3.500’ün üzerinde deniz aracı sergilendi. Dünyanın en büyük tekne ve yat fuarlarından biri olan fuar, bu yıl da katılımcı ve ziyaretçilerini oldukça memnun etti.

CNR Holding kuruluşlarından Pozitif Fuarcılık tarafından Deniz Endüstrisini ve Denizciliği Geliştirme Derneği (DENTUR) iş birliği, KOSGEB desteği ve Türk Hava Yolları’nın (THY) Ana Sponsorluğunda organize edilen 15. Uluslararası Deniz Araçları Ekipmanları ve Aksesuarları Fuarı - CNR Avrasya Boat Show, kapılarını rekor ziyaretçi sayısı ile kapattı.

250 FİRMAYA EV SAHİPLİĞİ YAPTI

Denizcilik sektörünün geniş kapsamlı en büyük buluşmalarından biri olan CNR Avrasya Boat Show, su yıl 85 bin metrekarelik alanda dünya devi 250’nin üzerinde firmaya ev sahipliği yaptı. Aralarında mega yat, tekne, motor ve yelkenlilerinin de yer aldığı 10.000’i aşkın markanın 3.500’den fazla deniz aracının görücüye çıkarıldığı fuarda; ekipmanlar, aksesuarlar, su sporları ve balıkçılığa dair birçok ürün de tanıtıldı.

87 BİN 314 ZİYARETÇİ

Denizcilik sektörüne dair her şeyin yer aldığı fuarda ithal ve yerli üretim megayat, yelkenli, motoryat markaları, tekne imalatı ekipmanları, her türlü tekne aksesuarları, şişme bot, iç ve dıştan takma motor markaları, yelken kulüpleri, eğitim kurumları, charter ve broker firmaları, marinalar ve konsepte uygun giysi üreticileri son teknoloji ürünleri sergilendi. Milyar dolarlık iş hacminin yaratıldığı fuara 87 bin 314 deniz tutkunu adeta akın etti.

ÜNLÜ İSİMLER DENİZİ VE TUTKULARINI ANLATTI

CNR Avrasya Boat Show, Sea Talks etkinliğiyle de katılımcıların ilgisini çekti. Dünyaca ünlü isimlerin denizi, tutkularını ve yolculuklarını deniz severlerle paylaştıkları fuarda, çevreci sanatçı Şinasi Yelkenci’nin denizden çıkardığı atıklardan oluşan ‘Palıkhane” isimli sergisinin yanı sıra DENTUR, Gezgin Korsanlar ve DADD gibi kuruluşlar çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Vira Haber