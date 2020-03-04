SOMON TARİFİ
Bugün deniz ürünlerine hayır diyenlerin fikrini değiştirecek harika bir Somon Balığı tarifi...
A+A-
SOMON TARİFİ
İçindekiler
400 gr fileto somon
1 soğan
1 bağ bebek ıspanak
1 adet havuç
1 adet pancar
1 avuç çam fıstığı
6 çorba kaşığı zeytinyağı
1,5 çay kaşığı tuz
1,5 çay kaşığı karabiber
- Birer adet havuç ve pancarı soyup soyacakla veya mandolinle ince dilimler haline getirin.
- Üzerlerine bir çorba kaşığı zeytinyağı ve yarım çay kaşığı tuz serpip karıştırın.
- Ardından pişirme kağıdı serili fırın tepsisine üst üste gelmeyecek şekilde dizin.
- 220 derecede ızgara modunda fanlı çalışan fırının üst rafına yerleştirip 6-7 dakika pişirin. Üçüncü dakikasında fırının kapağını bir açın ki sebzelerden çıkan nem fırından da çıksın ve böylece cipsler çıtırdayabilsin.
- Cipsler olurken, geniş ve derin bir tavaya 2 çorba kaşığı zeytinyağı koyup 1 avuç çam fıstığını kavurun.
- 1 adet soğanı piyazlık doğrayıp kavrulan fıstıklara ekleyin.
- Fıstık ve soğanlar iyice kavrulunca tavaya 3 çorba kaşığı su ekleyip tavadaki güzellikleri sıyırın.
- Ardından bir bağ bebek ıspanağı tavaya ekleyin. Ağız tadınıza göre tuz ekleyip yaklaşık 1 dakika çevire çevire pişirin.
- 2 parça, 400 gr somon filetoya 1 çorba kaşığı zeytinyağı ve birer çay kaşığı tuz, karabiber ekleyin.
- Fırına girebilen bir tavaya 2 çorba kaşığı zeytinyağı koyup ısıtın. Tava iyice ısınınca balıkları derili kısımları alta gelecek şekilde tavaya koyun.
- Tavada 3,4 dakika pişirin ve bu sırada tavadaki yağı balıkların üzerinde gezdirin. Sonrasında 220 derecede ızgara modunda çalışan fırının üstten ikinci rafına yerleştirin ve 3 dakika da fırında pişirin.
- Görsel şölen için tabağa önce ıspanakları yerleştirin. Üzerlerine fırından çıkardığınız çıtır çıtır ve bol sulu balıkları koyun. Havuç cipslerini tabağa serpip, balıklarım tepesine de pancar cipslerini dizince havalı bir restoranda yiyebileceğinizden çok daha lezzetli haliyle balıklarınız emrinize amade.
Bu haber toplam 124 defa okunmuştur
Etiketler : tarif, balık tarifi, deniz, deniz ürünleri, somon, deniz mutfağı
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.