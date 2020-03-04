Türk Karasuları Sınırında Yunan Savaş Gemisi

Kaş’a gelen göçmen grubu sabah saatlerinde deniz kıyısına inerek, Yunanistan’a geçmek için beklemeye başladı. 40 kişilik Afgan ve 30 kişilik Suriyeli grup karada beklemeye devam ediyor.

Yunanistan’ın müdahalesi sonrasında denizin ortasında botlarda kalan mülteciler Türk Sahil Güvenlik ekiplerinin yardımı ile Kaş’a döndü.

Yunan güvenlik makamları botları adaya yaklaştırmamakta kararlı. Yunan sularına giren göçmenler Meis açıklarında geri çevriliyor. Kaş ile Meis arasında Yunan sularında bir savaş gemisi ile 3 zodyak bot bulunuyor. Gemi ve botların devriye görevi yaptığı anlaşılıyor.

Vira Haber