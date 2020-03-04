Türk Sahil Güvenlik Güçleri 40 Mülteciyi Kurtardı
Mültecilerin yaşam savaşı devam ederken Yunan Sahil Güvenliğinin insanlık dışı eylemleri de hız kesmiyor. Çeşme’deki Karaada açıklarındaki göçmenler Türk Sahil Güvenliği tarafından kurtarıldı.
Türkiye’nin sınır kapılarını açtığı günden bugüne yaklaşık 140 bin mülteci sınırı aştı. Sınırı geçmek isteyen mülteciler Yunan güvenlik birimlerinin sert müdahaleleriyle karşı karşı kalıyor.
Mültecileri gaz bombalarıyla engellemeye çalışan Yunan polislerine, mültecilerin botlarını engellemeye çalışan Yunan Sahil Güvenlik birimleri de eklendi.
40 GÖÇMEN KURTARILDI
Karaada açıklarından Yunanistan’a geçmek isteyen 40 Afgan mülteciye, Yunan Sahil Güvenlik güçleri tarafından müdahale edildi. Adeta ölüme gönderilen mültecileri, görevlendirilen Türk Sahil Güvenlik güçleri kurtardı.
Türk Sahil Güvenlik Güçleri, ayrıca 15 Suriye, 14 Afganistan, 5 Kongo, 2 Irak ve 2 Orta Afrika uyruklu olmak üzere toplam 38 göçmeni de kurtardı.
Vira Haber
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