Hayallerinin Peşinden Koştular

Çekme karavan, motokaravan, aydınlatma ve yaşam üniteleri, güneş enerjisi panelleri, uydu sistemleri ve ısıtma - soğutma gereçleri tanıtıldığı fuar, bu yıl 24 bin 816 doğa aşığına ev sahipliği yaptı.

24 bin 816 DOĞA SEVER

CNR Holding kuruluşlarından Pozitif Fuarcılık tarafından, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle düzenlenen Camp & Caravan İstanbul Fuarı, bu yıl da birbirinden renkli görüntülere sahne oldu. Hayata doğa penceresinden bakan 24 bin 816 ziyaretçisini ağırlayan fuar, 100’ün üzerinde firma ve 200’ü aşkın markanın kamp alanları, kamp tekstil ürünleri, yaşam üniteleri ve set ekipmanlarına ilişkin yeni ürünlerine sahne oldu.

KAMP VE DOĞA TUTKUNLARININ HER TÜRLÜ İHTİYACINI KARŞILIYOR

Karavan kullanıcıları, kamp ve doğaseverlerin merakla beklediği fuar, bu yıl da katılımcı ve ziyaretçilerin yoğun ilgisi ile karşılandı. 20.000 metrekarelik alanda çekme karavan, motokaravan, aydınlatma ve yaşam üniteleri, güneş enerjisi panelleri, uydu sistemleri ve ısıtma - soğutma gereçlerinin tanıtıldığı fuar, kamp ve doğa tutkunlarının her türlü ihtiyacına karşılık verdi.

DOĞA TUTKUNU ÜNLÜLER MACERALARINI PAYLAŞTI

Yerli ve yabancı sektör profesyonellerinin adeta akın ettiği fuar birbirinden özel etkinliklerle de göz doldurdu. Doğa tutkunu ünlüler “Özgülük Yolda” isimli etkinlikte maceralarını paylaşırken, KAMPEREST ekibi ise “Yeni Başlayanlar İçin Kamp & Karavan”, “Çevre Kirliliği Oturumu”, “Minimalist Kampçılık Eğitimi” ve “Çadır Kurma Yarışması” düzenledi. Fuarda ayrıca Evimdoğa ekibi Doğancan Kefeli öncülüğünde “Doğaya İlk Adım” ve “Kamp Yeri Seçimi” isimli etkinlikler gerçekleştirdi.

Vira Haber