ABD Savaş Gemisi Çanakkale Boğazı'ndan Geçti

ABD Deniz Kuvvetlerine ait olan 71 borda numaralı 'USS Ross' adlı güdümlü füze destroyeri, Marmara denizi’nden Çanakkale Boğazı’na giriş yaptı ve oradan Ege Denizi’ne doğru yol aldı.

Savaş gemisine Türk sahil Güvenlik Botları da eşlik etti.

Boğaz geçişi esnasında savaş gemisinin üzerinde bulunan askerler gözlerden kaçmadı.

MONTRÖ ANTLAŞMASI NE DİYOR?

Montrö gereğince, ABD de Rusya da savaş gemilerini Türk Boğazlarından geçirebilmek için Türkiye'ye ön bildirim yapmak zorunda. Türkiye ise resmi savaş ilanı olmadığı sürece bu gemilerin Boğaz’dan geçişini engelleyemiyor.