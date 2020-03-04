3 Yılın Ardından Trabzon’da

Yapımı uzun zamandır süren İstanbul-Galataport'un bu sene içerisinde bitmesiyle birlikte Trabzon'a yapılamayan kruvaziyer gemi seferlerinin tekrar yapılmaya başlayacak.

Bir zamanlar yılda 40'a yakın kruvaziyer geminin ziyaret ettiği Trabzon Limanı'na 3 yıl sonra kruvaziyer seferlerin başlayacak olması Trabzon'da heyecana yarattı.

Trabzon Liman İşletmeciliği A.Ş. Genel Müdürü Muzaffer Ermiş, uzun zamandır yapılamayan kruvaziyer gemi seferlerinin yeniden başlamasının Karadeniz, bölge turizmini canlandıracağını vurgulayarak bunun da ekonomiye olumlu yansımalar getireceğini ifade etti.

Ermiş, 2021 planlarını şimdiden planladıklarını söylerken hedeflerinin 50-100 yolcu olduğunu da belirtti.

Vira Haber