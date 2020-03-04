Tunceli’den Büyük Başarı

Şubat ayı içerisinde düzenlenen Analig Kayak Alp Disiplini ve Kayaklı Koşu Analig Türkiye şampiyonalarında dereceye giren sporcular Tunceli Ovacık Kayak Merkezi’nde yetişiyor.

7-9 Şubat tarihlerinde Bolu/Gerede’de yapılan Kayaklı Koşu Analig Türkiye Şampiyonasında sporcu Olcay Karlıdağ Türkiye 6.’sı oldu.

Yine 8-9 Şubat tarihlerinde yapılan Analig Kayak Alp Disiplini şampiyonasında sporcu Arda Çetin Türkiye 6.’sı oldu. Sporcular yarışmalara her mevsim ayrı güzel olan Ovacık Kayak merkezinde hazırlanıyorlar.

Ovacık’a 3 kilometre uzaklıktaki Öveçler köyü mevkisinde yer alan, kristal kar kalitesiyle de yılın dört ayı kayak yapma imkanı sunan merkez, konaklamanın ucuz olması ve çocuklar ile yeni başlayan kayakçılar için eğlenceli pisti bulunması sebebiyle rağbet görüyor.

Sezonun başlamasıyla İstanbul, Diyarbakır, Malatya, İzmir, Bingöl, Erzincan ve Elazığ başta olmak üzere birçok ilden misafirlerini ağırlayan kayak merkezi, Munzur Dağları'nın göz alıcı güzelliği karşısında ve meşe ormanlarıyla kaplı doğal güzellikler arasında keyifli vakit geçirme fırsatı sunuyor.

“Kayak merkezimiz sayesinde çocuklar kayakla tanıştı”

Antrenör Ferdi Genç, kayak merkezi sayesinde ilçedeki çocukların kayakla tanışma fırsatı yakaladığını söyledi.

Ovacık'ta yaşayanların kış sporlarına meraklı olduğunu belirten Genç, "Bu imkanların burada yaşayan insanlara ve bizlere sunulduğu için çok mutluyuz. Öğrencilerimiz burada çok iyi bir şekilde müsabakalara hazırlanıyor. Buradaki imkanlardan tüm sporcularımız faydalanabiliyor” dedi.

Vira Haber