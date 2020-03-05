Çeşme Marina, Tuzla Boat Show'da

Çeşme Marina, İstanbul’da 7 - 15 Mart 2020 tarihleri arasında yapılacak olan Tuzla Boat Show fuarında olacak.

Çeşme Marina, yeni kampanyaları ile fuara damga vurmayı hedefliyor.

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Çeşme, bu yıl da yine yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayacak. Dünyanın en prestijli ödüllerine sahip olan Çeşme Marina ise kampanyaları ile yine kıskandıracak. Öyle ki, Çeşme Marina’nın cazip ve emsalsiz kampanyaları hem tekne sahiplerini sevindirecek hem de bölge ve ülke turizmine büyük katkı sağlayacak.

Dört aya kadar bedava bağlama şansını yakalayın!

Çeşme Marina, yeni başlattığı kampanyalar ile yıllık sözleşme yapan tekne sahiplerine farklı olanaklar sunuyor. Tekne boyutlarına göre 12 ay bağlama sözüne ek 2-3-4 ay hediye süre veriyor.

Avantajlı Seyir Kredisi Kampanyası – Burada Mutluyum!

Çeşme Marina’nın bir başka sıra dışı kampanyası da seyire çıkan tekne sahiplerini mutlu edecek. Emsalsiz kampanya kapsamında yazın minimum 28 gün Çeşme Marina dışında seyirde olan teknelerin süreleri bir sonraki kontratlarına eklenecek.

Ayrıca, yapılan yıllık sözleşmelerde 1 defaya mahsus çekme – atma işlemlerinde %40’a varan indirim sizleri bekliyor!

Ödemelerde kredi kartına 12 taksit imkanı!

Çeşme Marina, ödemelerini kredi kartı ile yapanları sevindirecek bir başka kampanyaya imza attı. Akbank, İş Bankası ve Yapı Kredi Bankası kredi kartları ile ödemelerini yapmak isteyenler artık 12 taksit imkanından yararlanabilecekler.

Türkiye’nin gözde konaklama merkezlerinden biri olan Çeşme Marina’nın bu kampanyalarından ve fuara özel yapılacak kampanyalardan faydalanmak için Tuzla Boat Show’da Hall 2 B401’deki deki standlarını ziyaret etmeyi unutmayın.