4 YEŞİLLİKLİ KALAMAR KARİDES TARİFİ

MALZEMELER

1 adet kalamar

Karidesler

½ şişe bira veya bir küçük şişe soda

3 diş sarımsak

2 dal maydanoz

2 dal taze kekik

2 dal dereotu

2 dal taze kişnişi(yoksa 1 tatlı kaşığı dövülmüş kişniş tohumunu)

2 çorba kaşığı zeytinyağı

2 çorba kaşığı soya sosu

2 çorba kaşığı bal

Kalamarı ½ şişe bira veya bir küçük şişe soda içinde, 3 ila 24 saat buzdolabında bekletin, sonra yuvarlaklar halinde kesin. Keserken bıçağın ucuyla kalamarın üzerine ince çizikler çekin ki sos içeri daha rahat işlesin. Kalamarları çukur bir kaba alın, karidesleri de içine ekleyin. Havanda 3 diş sarımsağı dövün ve dövdüğünüz sarımsakları, 2 dal maydanozu, 2 dal taze kekiği, 2 dal dereotunu ve 2 dal taze kişnişi(yoksa 1 tatlı kaşığı dövülmüş kişniş tohumunu) kalamar ve karidesin içine ekleyin.2 çorba kaşığı zeytinyağı, 2 çorba kaşığı soya sosu ve 2 çorba kaşığı balı da ekleyin ve karıştırın. Karabiber de ekledikten sonra, hazırladığınız sosun üstünü kapatın ve 3 saat boyunca tezgahta bekletin. Kalamar ve karidesleri harlı bir ateşte, yanmaz tavada pişirin. Pişmesine yakın, beklettiğiniz sosu üzerine dökün ve 1 dakika da böyle çevirin. Sulu, karamelize bir yemeğiniz olacak. 2 kişilik özel bir yemekte, 2 dilim köy ekmeğini közleyebilir ve biraz zeytinyağı serptikten sonra, karışımı dilimlere dökerek ikram edebilirsiniz.