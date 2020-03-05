Boğazdan Geçen Rus Savaş Gemileri Nereye Gidiyor?

Rus Donanmasının Karadeniz filosuna ait RFS 158 borda numaralı savaş gemisi olan 'Caesar Kunikov' gemisi saat 17.00 sularında Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yaptı.

Gemi Boğazdan geçerken deniz polisi ve 2 sahil güvenlik botu ona eşlik etti. 1 saate yakın sürede Arnavutköy açıklarına ulaşan geminin güverte bölümünde çok sayıda Rus askerinin olduğu ve yere yatıp siper aldığı görüldü.

'Caesar Kunikov' Savaş gemisinin ön ve arka taraflarında ağır silahları ile askerlerin nöbet tuttuğu görüldü. Geminin orta bölümünde bazı askerler devamlı kıyıyı izlerken bir asker de dürbün ile etrafı gözledi.

Boğaz geçişini 1,5 saatte tamamlayan gemi Marmara Denizi'ne doğru açıldı.

En son geçen Rus savaş gemisi ile birlikte 6 gün içerisinde 5. gemi de Suriye'ye gitmek için boğazı geçmiş oldu.

Vira Haber