Ülkemizin Görülmeye Değer Maviliklerine Yolculuk...

Ülkemizin sınırsız maviliklerinin güzel köşelerinden birini tanıtacağız bugün size. Gözlerden uzak, serin, mavi, saydam ve bir o kadar da şirin bir koy burası. Datça Palamutbükü’nün 1 km uzağındaki bu küçücük koyun adı Akvaryum Koyu. Denizin metrelerce derinliğini bile çok net bir şekilde görebileceğiniz tertemiz bir suyu olan bu koyda, deniz bu kadar temiz olunca denizin dibindeki canlıları bir akvaryumu seyreder gibi izleyebilirsiniz. Bu nedenle bu koyu ziyaret edeceklere ilk tavsiyemiz yanlarında bir deniz gözlüğü taşımalarıdır.

Etrafında bulunan u şeklindeki kayalık ve ağaçlık alan ruhunuzu dinlendirmek için ideal bir mekandır. Doğanın en güzel renkleri olan mavi ve yeşil büyüleyici tonlarıyla birleşerek sizleri etkisi altına alacaktır.

Peki bu koya nasıl ulaşabilirsiniz? Datça’dan kalkan tekneler ile turlara katılmak birinci alternatifiniz olabilir. Akvaryum Koyu’nun zengin manzarasında Koy’a demir atan tekneler sizlere maviliklerin serinliğinde keyifli anlar yaşayacak fırsatlar sunar. Eğer iyi bir yüzücü olduğunuzu düşünüyorsanız, farklı bir alternatif ise Palamutbükü’nden yüzerek Akvaryum Koyu’na gelmektir.