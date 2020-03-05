Dünya Limanlar Konferansı İptal Edildi
Uluslararası Limanlar ve Limanlar Birliği (IAPH), 17-19 Mart tarih aralığında Belçika'nın Antwerp şehrinde gerçekleşecek IAPH 2020 Dünya Limanları Konferansı'nı iptal ettiğini duyurdu.
İptal gerekçesi olarak coronavirüs (covid-19) salgını sebebiyle katılımcıların, konuşmacıların ve sponsorların sağlığı ve güvenliği olduğu belirtildi. Ayrıca katılımcıların acil seyahat sınırlamalarından ve gerçekleşecek konferansa katılımın fazlası olmasından dolayı bu kararı aldıkları söylendi.
“KARARI KATILIMCILARIN İYİLİĞİ İÇİN ALDIK”
İAPH Başkanı Santiago Garcia Milà, iptale ilişkin etkinliği iptal etmek zorunda oldukları için çok üzgün olduklarını ifade etti. Ortak kararı tüm katılımcıların iyiliği için aldıklarını vurgulayan Milà, “ Bu sadece coronavirüs çevresindeki sağlık ve güvenlik endişeleriyle ilgili değildir. Aynı zamanda tüm konuklarımızın, sunum yapanların ve meslektaşlarımızın şu anki noktada konferansa katılma konusunda ne kadar rahat hissettikleriyle ilgili" şeklinde açıklama yaptı.
Vira Haber
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