Balık Tezgahları Şenlendi

Sıcaklıkların 24 dereceye kadar ulaştığı Samsun’da balık tezgahları çeşitli balık türleriyle zenginleşti. Artan sıcaklıklara rağmen vatandaşların balığa rağbet göstermemesinden yakınan balıkçılar hamsi, istavrit, barbun, kefal ve tirsi gibi balıkların kilosunu 10 liraya kadar düşürdü.

“BALIKTA NE ALIRSAN 10 TL”

Balık satışlarını arttırmak amacıyla birçok balık türünün fiyatını 10 liraya düşürdüklerini söyleyen balık satıcısı Onur Can Köse, "Havaların sıcak olması ve işlerin az olması balık fiyatlarını aşağıya doğru çekti. Balıklar ucuzladı. Barbun, hamsi, mezgit, çinakop ve kefalin kilosu 10 liraya kadar geriledi. Vatandaş balık yesin diye böyle yaptık. Tezgahtaki neredeyse tüm balıkların kilosunu neredeyse 10 liraya düşürdük. Geçtiğimiz günlerde hamsi 15, mezgit 20, çinakop 20, mezgit 20 liraydı şimdi 10 liraya düştü. Vatandaşlar balığa fazla rağbet göstermiyor. Şu anda az da olsa satıyoruz” dedi.

Vira Haber