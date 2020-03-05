Yalıkavak Marina Direktörü Deniz Akaltan Vira Haber'e Önemli Açıklamalarda Bulundu

Vira Haber / Özel Röportaj

Yalıkavak Marina Direktörü Deniz Akaltan ile deniz turizminde önemli bir konuma sahip olan Yalıkavak Marina ve marinaların genel durumuyla ilgili keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik.

Türkiye’de 2019 yılı marinalar açısından genelde ve özelde nasıl geçti? 2020 hedefleriniz neler?

Geride bıraktığımız yıl, yani 2019’da Yalıkavak Marina 1000’in üzerinde tekne ağırladı ve 90’dan fazlası 50 metreden daha büyük, süper yat sınıfındaki teknelerdi. Dünyanın 1 numaralı süper yat Marinası ödülüne layık görülmemiz, Bodrum Yarımadasının seçkin yaşam tarzı ile Türkiye yatçılık sektörünün başarılarını duyurma çabalarımız sayesinde bu yıl tekne trafiğimizde %20lik bir artış bekliyoruz.

İngiliz The Yacht Harbour Association tarafından (TYHA) “Dünyanın En İyi Süperyat Marinası” ödülüne layık görüldünüz. Hangi özellikleriniz bu ödüle aday gösterilmenizi ve ödülü almanızı sağladı?

Marina sektöründe standartları belirleyen, dünyanın önde gelen yatçılık kuruluşu The Yacht Harbor Association tarafından verilen 2018-2019 Dünyanın En İyi Süper yat Marinası ödülünü almış olmak büyük bir gurur. Yalıkavak Marina olarak önce Akdeniz’in En İyi Süper Yat Marinası ve şimdi de 2018-2019 Dünyanın En İyi Süper yat Marinası ödülüne hak kazanarak kendimizi Türk turizm sektörünün marka elçisi olarak konumlandırmaktan gurur duyuyoruz. Bu sene de yine aynı ödül için yarışıyoruz. Bu prestijli ünvanı taşımaya devam etmemiz için alacağımız her oy bizim için çok değerli!

Dileyen herkesi Yalıkavak Marina için buraya (https://www.tyha.co.uk/marina-awards#form) tıklayarak oy vermesini bekliyoruz. TYHA’nın verdiği ödül için oy kullanmak oldukça kolay. (web adresi: https://www.tyha.co.uk/marina-awards#form) Buraya tıkladıktan sonra sayfada göreceğiniz yere Yalikavak Marina yazın, mail adresinizi ve varsa teknenizin ismini de ekleyerek oy verin (yoksa bu alana herhangi bir kelime de girebilirsiniz.) Oy vermek için bir yat sahibi olmak gerekli değil, dileyen herkes oy verebilir.

Yine bunlara ek olarak; Her yıl dünya çapında 120 ülkeden 2 Milyona yakın ziyaretçiye ev sahipliği yaparken, dünyanın en popüler yatçılık etkinlikleri ve fuarları ile Türkiye yat turizmi sektörünün çıtasını yükseltmek için çalışıyoruz. Aynı zamanda Türkiye’nin Riviera’sı olan Bodrum Yarımadası’nın ve Yalıkavak beldesinin önemli uluslararası platformlarda tanıtılması için gayret gösteriyoruz. Bu anlamda Türkiye’yi dünya çapında temsil etmek gibi anlamlı bir görevi de layıkıyla yerine getirmeye çalışıyoruz. TYHA tarafından verilen Dünyanın En İyi Süper yat Marinası ödülü de doğru yönde ilerlediğimizin bir kanıtıdır. Bu önemli görevi konuklarımıza sunduğumuz sloganımızdaki anlayışla devam ettiriyoruz – “Burada her şey Sizin için!”

Yalıkavak Marina’yı diğerlerinden ayıran özellikler neler?

Yalıkavak Marina olarak, 2009 yılındaki kuruluşumuzdan bu yana geçen son 11 yılda marina operasyonlarının tümünde hizmet kalitemizi en yüksek seviyeye çıkarmak ve konuklarımız için lüks bir yaşam tarzı atmosferi yaratmak için yatırımlar yapmaya devam ediyoruz. Stratejimiz, karada ve denizdeki konuklarımız için 7/24 güvenlik hizmeti sağlarken, birkaç dil konuşabilen yetenekli ekibimiz ile birlikte, süper yatları da kapsayan geniş bir yelpazeye mümkün olan en profesyonel hizmeti vermeyi hedeflemekteyiz.

Tüm bunlara ek olarak sosyal sorumluluk alanlarında çalışmalarımız da var.

2015 yılından beri UNICEF çalışmalarının değişmez destekçisiyiz. Aralık 2017 itibarıyla da UNICEF’in Türkiye’deki ve dünyadaki dezavantajlı durumdaki çocukların yaşama ve gelişme, sağlık ve eğitim hizmetlerine ulaşma ve yaşıtlarıyla eşit haklara kavuşmaları için gerçekleştirdiği çalışmalara aktardığı düzenli fon ile ‘Platinyum Kanat’ı taktık.

Yalıkavak Marina olarak, aylık olarak sağladığımız düzenli fon ile UNICEF Türkiye Milli Komitesi’nin “Platinyum Kanat” sahibi destekçisi olarak, bu çocukların temel haklarına ve ihtiyaçlarına kavuşmaları için kalıcı değişiklik yaratan uzun soluklu çalışmaların gerçekleştirilmesine katkıda bulunuyoruz.

Yine Yalıkavak Marina olarak Yalıkavak Kadınlar Hentbol takımının ana sponsoruyuz. Hem Türkiye şampiyonluğu hem de Avrupa Kupası yolunda kendilerine destek olmak bizim için büyük bir gurur kaynağı olmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz yaz kalplerimize umut veren iki projeye daha destek olduk.

Destekçisi olduğumuz Givin sayesinde dünyanın en değerli varlıklarının haklarını korumak için coşkuyla yaptığınız tüm harika çalışmaları desteklerken gelecek için umut ve heyecan duyduk!

Yine destekçisi olduğumuz 6. His-Gördüklerinizin de Ötesinde” isimli Görme Engelliler Fotoğraf Sergisi, yepyeni bir duyusal dünyanın kapılarını açtı. Engelleri sanat ile kaldırmayı hedeflerken bu konuda toplumsal farkındalığı artırmayı amaçlayan ve Türkiye'de bir ilke imza atan bu projeye destek olmak bizim çok değerli bir adımdı.

Ekonomik gelişmeler, çevre ülkelerde yaşanan sıkıntılar marinaları ne yönde etkiliyor? Sıkıntılar yaşanıyor mu?

Sizin de bildiğiniz üzere geçtiğimiz haftalarda dünyanın en büyük 2. denizcilik fuarı olan CNR Boat Show’a katıldık ve sektörün nabzını tutma şansı yakaladık. Bu bağlamda 2020 yaz sezonunun geçtiğimiz yıllara oranla çok daha iyi geçmesini bekliyoruz. Marinamıza olan yoğun rezervasyon talepleri 2020 sezonunun geçtiğimiz yıldan daha verimli geçeceğini gösteriyor. Fuar süresince de tekne sahiplerinin marinamıza olan ilgisi de bu beklentimizi doğruluyor. Türk yatçılığının en popüler destinasyonu olan Bodrum yarımadasına olan ilgi, yat sayısındaki artışı da beraberinden getirecektir.

2020 sezonunda orta büyüklükte tekneler için fuara özel %30’a varan indirim kampanyamız tekne sahipleri tarafından da büyük bir ilgi ile karşılandı. Misafirlerimize ayrıcalıklı bir deneyim sunabilmek için sezon hazırlıklarımızı tamamladık. Yalıkavak Marina’da sürprizlerle dolu bir yaz konuklarımızı bekliyor. Umarız önümüzdeki sezon Türk yat turizmi ve marinalar için çok güzel bir yıl olacak.

Yalıkavak Marina’nın gelecek planlarından bahsedebilir misiniz? Özellikle ABD’de müşteri çekmek için birçok farklı aktivite ve bölümler ekleniyor marinalara, sizin planlarınız neler? Ne tür organizasyonlar yapıyorsunuz?

Biz zaten halihazırda Yalıkavak Marina olarak 100’den fazla markaya, gurme restoranlara, barlara, kafelere, kulüplere, çeşitli eğlence mekanlarına ev sahipliği yapıyoruz.

Yine Yalıkavak Marina ailesi bünyesinde yer alan Yalıkavak Marina, Alışveriş Merkezi, Y-Lounge&Restaurant, Yalıkavak Marina Beach Hotel, Yalıkavak Marina Boutique Hotel ve Spa & Fitness Merkezi ile yıl boyunca üstün hizmet kalitesiyle ziyaretçilerimizi ağırlıyoruz.

Geçtiğimiz senelerde aralarında dünyaca bilinen sanatçılar Anastasia, Gloria Gaynor ve Oscar and the Wolf‘a ek olarak Ajda Pekkan, Kenan Doğulu, Levent Yüksel, İskender Paydaş ve daha bir çok ünlü sanatçı Yalıkavak Marina’da konserler verdi. Yine yaptığımız özel etkinlikler ve yıl boyunca süren eşsiz performanslar ile Yalıkavak Marina'daki gece hayatının eşi benzeri yok. Sadece geçen yıl 50'ye yakın heyecan verici konser ile 120 ülkeden gelen 2 milyona yakın konuğumuza unutulmaz anlar yaşattık! Bu yaz Yalıkavak Marina’da sürprizlerle dolu bir yaz konuklarımızı bekliyor olacak, bizi takip etmeye devam edin.

Sizin de bildiğiniz gibi tüm dünyayı corona virüsü etkisi altına aldı. Siz bundan etkilendiniz mi, turizme bir yansıması olur mu?

Şu an için bize ulaşan bir etkisi olmadı. Ama Avrupa ve ülkemize sıçramasıyla bu durum farklılıklar gösterebilir. Sorumlu bir işveren ve hizmet sağlayıcı olarak tüm personelimize eğitim vermek, düzenli olarak tüm çalışanlarımızın sağlık kontrollerini yaptırmak ve acil ihtiyaç anında hijyen kitlerinin dağıtılması gibi bir dizi proaktif önlem aldık.

Özellikle yazları yoğun geçiyor, bu yoğunluğa nasıl hazırlanıyorsunuz?

Yalıkavak Marina olarak 620 yatı aynı anda ağırlayabilen hem yat sahiplerine hem de ziyaretçilere dinamik bir yaşam stili ve eşsiz ayrıcalıklar sunup, konforlu tesislerimiz ve tecrübeli teknik servisimizle 140 metre uzunluğa kadar olan süper yatlara hizmet verebiliyoruz.

Yaz sezonu söz konusu olduğunda kapasitemizin tamamını kullandığımızı söyleyebilirim. Bölgemizde yaz sezonunda tekne ve ziyaretçi sirkülasyonu en yüksek marinalardan biriyiz. Geride bıraktığımız yaz sezonunda tekneleri ile marinamızı ziyaret eden tekne sahibi ve mürettebat sayısı 5 bine yakın ancak alış-veriş merkezinin ziyaretçilerimizi de bu rakama dahil edersek karşımıza çok çok daha yüksek bir sayı çıkıyor. Mesela sadece Ağustos 2019’da ziyaretçi sayımız günde 30,000’e çıkmıştı.

2020 yılı hazırlıklarımıza gelince; Personel eğitimlerimiz, genel bakım ve onarım çalışmalarımız ile sezon hazırlıklarımızı büyük oranda tamamladık. AVM tarafında ise dünyaca ünlü markalarla görüşmelerimiz devam ediyor. Yalıkavak Marina'da, son moda trendler ve gurme lezzetlerle buluşacağımız sürprizlerle dolu bir yaz bizleri bekliyor!

Marinanızın özellikleri neler, kapasitesi, ziyaretçilere sunulan imkanlar neler?

Yalıkavak Marina, Türkiye'nin ilk yüksek kapasiteli süper yat marinasıdır. 620 yatı aynı anda ağırlayabilen, hem yat sahiplerine hem de ziyaretçilere dinamik bir yaşam stili ve eşsiz ayrıcalıklar sunan Yalıkavak Marina’da, konforlu tesisleri ve tecrübeli teknik servisiyle 140 metre uzunluğa kadar olan süper yatlara hizmet veriyoruz.

620 teknelik kapasite

24 saat bağlama/palamar yardım servisi

1.000 Ampere kadar 3 faz/380 V. Elektrik bağlantısı

Su, Elektrik, 24 analog – 191 dijital televizyon kanalı

24 saat açık havalandırmalı WC ve duşlar, bebek bakım odaları, engelliler için wc üniteleri

Otopark

Marina içi shuttle servisi

Yüksek Hızlı İnternet

Helikopter pisti

Yakıt istasyonu & gümrüksüz yakıt

Yatçı depoları

140 tekne kapasiteli (10.000 m2) kara park alanı

Tekne bakım ve tamiri için servis tesisleri

Travel lift – 260 ton & 100 ton

Boat trailer – 100 ton & 40 ton

Çamaşırhane hizmeti

Süpermarket

Klinik ve eczane

Yat Acentesi hizmetleri

Son 11 yılda 10bin’den fazla sayıda yatı marinamızda ağırladık. Bugüne kadar aralarında tüm dünyanın tanıdığı OKTO, Adastra, S Boat, Lady Lara, Phoenix II, Better Place, O'Mega, Lady M ve Saluzi’nin de bulunduğu yüzlerce süper yat Yalıkavak Marina’yı ziyaret etti ve bu yıl daha fazlası için rezervasyonlarımıza başladık.

Yalıkavak Marina’da, 100’den fazla markaya, gurme restoranlara, barlara, kafelere, kulüplere, çeşitli eğlence mekanlarına ev sahipliği yapıyoruz. Yalıkavak Marina ailesi bünyesinde yer alan Yalıkavak Marina, Alışveriş Merkezi, Y-Lounge&Restaurant, Yalıkavak Marina Beach Hotel, Yalıkavak Marina Boutique Hotel, Venue Yalıkavak Konser alanı ve Spa & Fitness Merkezi ile yıl boyunca üstün hizmet kalitesiyle ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyoruz.

Yalıkavak Marina olarak, Dubai, Moskova ve Monaco gibi birçok farklı şehirde gerçekleşen dünyaca ünlü fuarlarda Türkiye'yi temsil ediyoruz. Ayrıca Yalıkavak Marina bölgenin en büyük charter fuarı olan TYBA (Türkiye Yatçılık ve Brokerlar Derneği) Yacht Show’un ve Uluslararası Balık Avcılığı Federasyonu sertifikalı her yıl düzenlenen MOST Bodrum (Akdeniz Uluslararası Sportif Balıkçılık Turnuvası) Kupası’nın ana sponsoru ve ev sahibiyiz. Bunların yanı sıra Uluslararası Denizcilik Festivali’nin ve Bodrum Cup Yelken yarışlarının da ana sponsoruyuz.

Yılda 1000’den fazla kişiye istihdam sağlayan Yalıkavak Marina’da, dünyanın 120 ülkesinden gelen misafirlere ev sahipliği yapıyoruz. Bodrum Yarımadası’nın ve Yalıkavak bölgesinin uluslararası platformlarda tanıtılması için çalışmalar yürüten Yalıkavak Marina’nın misyonu ise güçlü marka kimliği ile Türkiye’yi önümüzdeki yıllarda da en iyi şekilde temsil etmeyi amaçlıyoruz.

Yalıkavak Marina'da, son moda trendler ve gurme lezzetlerle buluşacağınız sürprizlerle dolu bir yaz sizleri bekliyor!

Burada her şey Sizin için!

Fuarlar tanıtım için önemli… CNR Avrasya Boat Show hakkındaki düşünceleriniz neler, siz nasıl hazırlandınız?

CNR Boat Show yurtiçi etkinlik takvimimizde en çok önem verdiğimiz etkinliklerden birisi. Gerek marinamızdaki misafirlerimiz gerekse de marinamıza gelmeyi planlayan tekne sahipleri ile görüşebilmek, kampanyalarımızı ve yüksek servis standartlarımızı birinci elden anlatabilmek için en uygun fırsat. Bu yıl özellikle daha önceki yıllara oranla daha fazla ziyaretçimiz oldu, eski ve yeni dostlarımızı standımızda ağırlamaktan büyük keyif aldık. Ponton tekneleri için yaptığımız yıllık bağlama kampanyasına geri dönüşler çok olumluydu ve Yalıkavak Marina için çok verimli ve başarılı bir fuar dönemi geçirdik.

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