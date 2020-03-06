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Bademli Yeşil Levrek ve Zerdeçallı Pilav

Bademli Yeşil Levrek ve Zerdeçallı Pilav

Bugün İştahınızı Kabartacak Tarifimiz Bademli Yeşil Levrek ve Zerdeçallı Pilav

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İçindekiler

4 adet levrek fileto
Çeyrek bağ maydanoz
2 diş sarımsak
2 avuç badem
Yarım çay bardağı zeytinyağı
1 kuru kırmızı biber
1 çay kaşığı tuz
1,5 çay kaşığı karabiber
Zerdeçallı Pilav
1,5 çorba kaşığı tereyağı
1 tatlı kaşığı zerdeçal
1 büyük kase dünden kalan pirinç pilavı

Bu hafta, bademli, maydanozlu ve bir parça da acılı çok güzel bir balık tarifi sizler için. 

  • Fırını ızgara modunda çalıştırıp 280 dereceye ısıtın. 
  • 4 adet levrek filetonun iç kısmına ince ince kesikler atın. Böylece sos çok daha kısa sürede içlerine geçebilsin ve balıklar da daha çabuk pişebilsin.
  • Fırına da girebilen metal bir tepsiyi ocağın üstüne koyun ve altını açın.
  • İçine çeyrek çay bardağı zeytinyağı dökün ve ısınınca balıkları, derili kısımları alta gelecek şekilde yerleştirin.
  • Balıklar biraz mühürlenen kadar mutfak robotuna çeyrek bağ maydanozu koyun.
  • Üzerine 2 diş sarımsak, 2 avuç badem, 1 tane kuru kırmızı biber, 1 çay kaşığı tuz ve 1,5 çay kaşığı karabiber ekleyin.
  • Çeyrek çay bardağı daha zeytinyağı ekledikten sonra, yaklaşık 10 saniye çekin. Çok fazla püre haline getirmeyin arada dişe de gelebilsinler.
  • Karışımı balıkların üzerine eşit bir şekilde yaydıktan sonra tepsiyle birlikte fırına yerleştirin. Fırının en üst rafına tepsiyi koyun. Bu şekilde de 2 dakika daha pişirince nefis, hem kıtırtılı hem bol aromalı balıklarınız hazır!
  • Zerdeçallı pilav için, küçük bir tencerede 1,5 çorba kaşığı tereyağını eritin.
  • Üzerine 1 tatlı kaşığı zerdeçalı serpin.
  • Tereyağını bu haliyle yaklaşık 15-20 saniye kavurun.
  • Ardından bir büyük kase yaklaşık 2,3 kişilik önceki günden kalan pirinç pilavını ekleyin ve iyice pilav ısınana kadar karıştırın.
  • Geniş bir tepsiye önce zerdeçallı pilavı yayın.
  • Ortasında biraz boşluk açıp, balıkları da ortaya dizin. Hem renk cümbüşü hem de lezzet şöleni nefis yeşil balığınız ve sarı pilavınız emrinize amade.
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