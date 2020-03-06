Bademli Yeşil Levrek ve Zerdeçallı Pilav

İçindekiler

4 adet levrek fileto

Çeyrek bağ maydanoz

2 diş sarımsak

2 avuç badem

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 kuru kırmızı biber

1 çay kaşığı tuz

1,5 çay kaşığı karabiber

Zerdeçallı Pilav

1,5 çorba kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı zerdeçal

1 büyük kase dünden kalan pirinç pilavı

Bu hafta, bademli, maydanozlu ve bir parça da acılı çok güzel bir balık tarifi sizler için.