2020 Posidonia Fuarı, katılımcı sayısı ve fuar alanı ile ilgili rekor kırmaya hazırlanıyor. İki yılda bir düzenlenen, bu yaz gerçekleştirilecek olan, bienal denizcilik takviminde dünyanın en prestijli fuarı olan fuar, Yunan Deniz Ticareti Topluluğu ve uluslararası denizcilik endüstrisine artarda altıncı on yıllık kesintisiz hizmetini sürdürüyor.

1-5 Haziran tarihleri arasında 90'dan fazla ülkeden 2.000'den fazla katılımcının ve dünyanın dört bir yanından on binlerce ticari ziyaretçinin Atina Büyükşehir Fuarı’nın 50.000 metrekarelik bölümünü ziyaret etmesi ve Sergi katı ve bitişik konferans salonları, küresel deniz ticareti camiasının karar vericileri ve yetkilileri ile dolup taşması bekleniyor. Şu anda yaklaşık 200 yeni inşa siparişi ile Yunan denizciliğinin yeni inşada devam eden iştahı, filonun sürekli olarak iyileştirilmesi, yeni sevk seçeneklerinin araştırılması ve dijitalleşme konusundaki kararlılık, Posidonia'nın sürekli büyümesine öncülük ediyor. Ancak yeni çevre düzenlemeleri ve bunların uygulanması herkesin aklında olacak. Bu nedenle, Posidonia 2020'de hevesle bir cevap beklemekte olan kilit sorulardan biri, düşük kükürt düzenlemelerinin uygulanmasının ilk altı ayının, küresel ticaretin % 90'ını taşıyan önemli bir sektörün ruhu üzerindeki etkisi olacak.

Yunan Armatörler Birliği (UGS) Başkanı Theodore Veniamis şunları söyledi: “Bu yılki Posidonia Fuarı, küresel deniz ticareti endüstrisinde büyük değişikliklere işaret eden bir zamanda gerçekleşiyor. Küresel kükürt sınırının deniz yakıtlarında uygulanması, bunun ne tür zorluklar getirdiği ve Birleşmiş Milletler Uluslararası Denizcilik Örgütü'nde (UN IMO) gemilerden gelen CO2 emisyonlarının azaltılması için kısa ve orta vadeli tedbirlerin kabulü hakkında devam eden tartışmalar, Yunan Armatörler Birliği'nin aktif olarak takip ettiği en önemli konulardan ikisi. AB düzeyinde ise, Avrupa kurumlarının çevresel gündemi de denizcilik endüstrisi adına farkındalık ve dikkat gerektiren kritik bir konudur. Temel ürünler ve diğer kargolarda dünya ticareti için vazgeçilmez olan deniz ticareti endüstrisi, karbondan tam arındırma için iklim değişikliği gündemine tamamen bağlı ve BM IMO küresel düzenlemeleri yoluyla bu yönde önemli girişimlerde bulunmuş durumda. Ancak, dünya çapında yeni yakıtlar ve ilerletici teknolojiler olmadan deniz ticareti sektörünün karbondan tam arındırılması sağlanamaz.” Veniamis sözlerine şunları ekledi: “Posidonia 2020'nin, on yıllardır başarılı bir şekilde hizmet verdikleri ticari ve iş hedeflerinin yanı sıra, bu tür politika konularında yapıcı tartışmalar için bir kez daha değerli bir platform sağlayacağına inanıyoruz.”

Uluslararası deniz ticaretinin kilit paydaşlarından biri olan UGS'nin endişeleri, Posidonia 2020 gündemini belirlemiş olup endüstrinin geleceğini şekillendiren çok çeşitli konulardaki endüstri yöneticileri, hükümet yetkilileri ve düzenleyiciler arasında ateşli tartışmalara yol açacak.

Posidonia 2020'deki söylemin merkezinde, küresel uzak yol filo operatörlerinin uygulama zorluklarına nasıl adapte oldukları görüldüğü için, emisyonları azaltma düzenlemelerinin acil çözüm bekleyen sorunları olacaktır.

Yunan Deniz Ticaret Odası Başkanı George Pateras konu ile ilgili olarak şunları söyledi: “Deniz ticaretinin kirliliğe olan genel katkısına rağmen, deniz ticareti topluluğu toplu olarak sera gazları ve CO2'yi azaltmada yenilikçi olmaya ve çığır açmaya devam edecektir. Bu yılki Posidonia, tüm oyunculara, 2020 uyumlu yakıt için çaresizce araştırmayı unutmadan, güç sınırlarından, bunker seviyelerine kadar bekleyen sorunları bolca tartışma fırsatı verecek.”

Yakıt tartışması, katılımcı fuar alanı için talebi artırıyor ve fuarın, Total gibi yağ devleri, Total Lubmarine ve Sri Lanka ve Romanya'nın ulusal pavyonları gibi önemli petrol şirketleri de dahil olmak üzere 50'den fazla yeni katılımcıyı ağırlaması bekleniyor. Daha dört ay kadar bir süre olmasına rağmen, yeni çevre düzenlemeleri dalgasına kapılarak, 20'den fazla scrubber üreticisi, teklifleri için artan talepten faydalanmayı umarak çoktan kaydoldu. Ayrıca, ufukta, pazarın VLSFO ve ULSFO'nun kullanılabilirliği ve kalitesi konusundaki belirsizliği devam ederken çok yoğun bir fuara hazırlanmakta olan 15 bunker şirketi ve bunker danışmanı bulunuyor.

Etkinliğin organizatörleri Posidonia Exhibitions S.A. Genel Müdürü Theodore Vokos, “Posidonia 2020 alanı için talep, denizcilik sektöründen ve pazar segmentinden yeni ve daha fazla sayıda akla gelebilecek her katılımcı sayesinde her geçen gün daha da güçleniyor” dedi. Vokos şöyle devam etti: “Yunan taşımacılığının gücü, dünyanın dört bir yanından gelen katılımcılar için önemli bir çekim unsuru ve Posidonia haftasında gerçekleşen, üretken anlaşma yapma faaliyeti için önemli bir faktördür. Endüstrinin düşük kükürt düzenlemelerinin uygulanması ile IMO’nun gaz emisyonlarını azaltma hedefinin önümüzdeki otuz yıl içinde %50 oranında dengelenmesi gerekiyor. Deniz ticareti, uyum sağlamak için dönüşümsel değişimler geçiriyor ve bu da Ar&Ge ve yeni teknolojilere yatırım yapıyor. Posidonia, çözümleri sergilemek ve potansiyel alıcılar, ortaklar ve tedarikçiler topluluğu ile iletişim kurmak için ideal bir forumdur.”

Düzenleyicilerin iddialı hedeflerinin uygulanabilirliği ve endüstrinin kanunlara uygunluğu sağlamak için tasarlanmış teknolojiler ve çözümler geliştirmeye hazır olması, Posidonia 2020'deki çeşitli konferanslar ve seminerler sırasında masaya yatırılması ve tartışılması gereken konular. Konular, Yunan Deniz Çevre Koruma Derneği (HELMEPA) ve Yunan Deniz Teknolojisi Enstitüsü (HIMT) tarafından vurgulanarak ele alınacak.

Her zaman popüler olan Posidonia Games'in spor takvimi, binlerce katılımcının seçebileceği beş spor etkinliğini getiren 1. Posidonia Squash Turnuvası'nı öne çıkaracak. Etkinlik, 30 Mayıs 2020 Cumartesi günü, Pire Limanı içinde yer alan son teknoloji ürünü Wave Squash Spor Kulübü'nde gerçekleştirilecek. Liman girişine ve seyir halindeki feribotlarla bakan beş yeni squash kortu, Posidonia fuarına katılan uluslararası deniz ticareti topluluğunu öğleden sonra yoğun squash oyunları, heyecan, eğlence, rekabet ile ağırlayacak. Yeni başlayanlar ve ileri düzey oyuncular memnuniyetle kabul edilecek ve etkinlik Squash Club tesislerinde eğlenceli bir ödül töreni ve resepsiyonla sona erecek.

Posidonia Kupası Yelken Yarışı, Posidonia Shipsoccer Turnuvası, Posidonia Koşu Etkinliği ve Posidonia Golf Turnuvası da etkinlikler arasında yer alacak ve katılımcılar yoğun bir Posidonia haftasından önce bir araya gelecek.

Posidonia Fuarı, Denizcilik ve İnsüler Politikası Bakanlığı, Yunan Armatörler Birliği ve Yunan Deniz Ticaret Odası himayesinde ve Pire Belediyesi ve Yunan Denizcilik İş Birliği Komitesi'nin desteğiyle düzenlenmekte.

Vira Haber