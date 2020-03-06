Ayvalık'ta Koronavirüs Önlemi!

Tüm dünyaya yayılan Coronavirüs’e karşı Türkiye bir dizi önlem almaya devam ediyor. Bu önlemler kapsamında, Ayvalık’taki deniz hudut kapısına termal kamera kuruldu.

VÜCUT ISISI NORMAL OLMAYAN SINIRDAN GEÇEMİYOR

Virüse karşı uygulanan tedbirler çerçevesine Ayvalık'taki deniz hudut kapısına termal kamera kuruldu.

Gelen turistlerin vücut ısılarını ölçen uygulama Sahil Sağlık Denetleme Merkezi personellerinin gözetiminde devam ediyor.

Vücut ısıları ölçülüp onay verilmeyen turist, sınırdan içeriye giremiyor.

Vira Haber