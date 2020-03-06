Petrol Tankerine Bombalı Saldırı
Suudi Arabistan’a ait bir petrol tankeri, Yemen açıklarında saldırıya uğradı.
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Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Yemen açıklarında bulunan bir petrol tankerine saldırı yapıldığını duyurdu.
BOMBALI SALDIRI OLACAKTI
Saldırının püskürtüldüğünü belirten Arap Koalisyonu Sözcüsü Turki el-Maliki, "Gemiye, 4 bot ile yaklaşan saldırganlar, uzaktan kontrol edilen bir kayıkla bombalı saldırı girişiminde bulundu." dedi.
Uzun müddettir siyasi istikrarsızlığın hakim olduğu Yemen’de İran destekli Husiler, Sana ve belirli bölgeleri kontrolü altında tutuyor.
Suudiler ise Yemen hükümetine destek veriyor.
Vira Haber
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