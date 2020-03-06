İstanbul11 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNCEL

  3. Petrol Tankerine Bombalı Saldırı
Petrol Tankerine Bombalı Saldırı

Petrol Tankerine Bombalı Saldırı

Suudi Arabistan’a ait bir petrol tankeri, Yemen açıklarında saldırıya uğradı.

A+A-

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Yemen açıklarında bulunan bir petrol tankerine saldırı yapıldığını duyurdu.

BOMBALI SALDIRI OLACAKTI

Saldırının püskürtüldüğünü belirten Arap Koalisyonu Sözcüsü Turki el-Maliki, "Gemiye, 4 bot ile yaklaşan saldırganlar, uzaktan kontrol edilen bir kayıkla bombalı saldırı girişiminde bulundu." dedi.

Uzun müddettir siyasi istikrarsızlığın hakim olduğu Yemen’de İran destekli Husiler, Sana ve belirli bölgeleri kontrolü altında tutuyor.

Suudiler ise Yemen hükümetine destek veriyor.

Vira Haber

Bu haber toplam 87 defa okunmuştur
Etiketler : , , , , ,

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.