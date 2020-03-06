Suriye Krizi ve Coronavirüs Batı Akdeniz İhracatını Etkilemedi

Batı Akdeniz bölgesinin ihracat rakamları açıklandı. Açıklanan verilerde Batı Akdeniz bölgesinin ocak – şubat döneminde ihracat artarken, ihraç ürünleri de çeşitlendi.

Batı Akdeniz Bölgesi’nin ihracatı ocak-şubat döneminde 1,82 artarak 316 milyon 136 bin dolara ulaştı.

Batı Akdeniz İhracatçı Birliği (BAİB) Başkan Yardımcısı Ergin Civan, şubat ayı ihracatının yüzde 0,32 artış göstererek 151 milyon 29 bin 749 dolara yükseldiğini açıkladı.

Ergin Civan, “Batı Akdeniz’den yılın ilk 2 aylık dönemde en fazla ihracatı yaş meyve ve sebze sektörü gerçekleştirirken ikinci sırada maden ve metaller sektörü yer aldı” dedi.

BATI AKDENİZ'DEKİ ARTIŞ BAŞARI

Coronavirüsün ve Suriye’de yaşanan krizin Batı Akdeniz ihracatını etkilemediğini söyleyen Civan, “Batı Akdeniz’de yüzde 1,82’lik artış bizim açımızdan büyük başarı.” dedi.

Vira Haber