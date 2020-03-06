ABD'de Coronavirüs Alarmı! Dev Gemi Karantina Altına Alındı

ABD’nin San Francisco açıklarında demirleyen Grand Princess isimli yolcu gemisi, gemiden ayrılan bir yolcunun Coronavirüs sebebiyle ölmesi üzerine, gemi karantina altına alındı.

Gemide bulunan 2 bin 383 yolcu ve bi 100 mürettebat karantina altına alındı. Helikopterlerle Coronavirüs test kitleri getirilen gemide, yolculara bu testler uygulanacak.

TESTLER BİTENE KADAR ÇIKMAK YOK

Princess Cruises tarafından yapılan açıklamada, "Halk sağlığı yetkilileri, tüm test sonuçları alınana kadar hiçbir misafirin inmesine izin verilmeyeceğini belirtti" denildi.

Vira Haber