Milyonluk Balık Denize Kaçtı

Muğla'nın Milas ilçesinin Güllük Körfezi'ndeki limana feldispat madeni yüklemek amacıyla gelen Malta bayraklı 139 metrelik 'Navaho' adlı kuru yük gemisi, balık çiftliklerinin havuzuna girdi. Kazada 3 çipura ve 1 levrek havuzu hasar gördü.

Sahil Güvenlik tarafından olayla ilgili olarak geminin kaptanı ve iki mürettebatının ifadesi alındı. Kazaya geminin dümeninin kilitlenmesinin sebep olduğu ileri sürüldü. Balık üretim firmasının yetkilileri, maddi zararlarının ne olduğunu bilmediklerini ancak çok büyük olduğunu ifade etti.

Vira Haber