DFDS, 2030’da %45.1 daha az karbon salınımı hedefleniyor

DFDS, raporda Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin beşiyle bağlantılı olan, ‘Çevresel Ayak İzi’nin azaltılmasına yönelik çalışmalarına hız kazandırdığını duyurdu. Şirket 2008’de asgari değer olan mil başına 17.5 gram CO2 salınımını 2030 yılında %45.1 azaltarak 9.6 gram CO2 değerine düşürecek. Ayrıca biyoyakıt üreticisi MASH Energy ile alternatif yakıtlar bulmak konusunda iş birliği yapılıyor.

DFDS, raporda kurumsal sosyal sorumluluğu şirket stratejisine entegre etme çalışmalarını hızlandırdığını aktarıyor. Şirket ayrıca raporda 2023 yılına dek cinsiyet çeşitliliğinde %30 düzeyine ulaşmayı hedeflediğini de açıkladı.

Bu hedefler doğrultusunda İcra Kurulu’na Ekim 2019 itibari ile İnsan Kaynaklarından sorumlu olarak Anne-Christine Ahrenkiel ve Ocak 2020 itibari ile Finanstan sorumlu olarak Karina Deacon atandı.

DFDS’DEN İLERİCİ YAKLAŞIM

2019 yılı iklim değişikliğiyle mücadele ihtiyacının aciliyetinin dünya gündeminde giderek artarak yer bulduğu bir yıl olurken, DFDS, sosyal sorumluluk stratejisini sera gazı salınımını azaltmada ilerici bir yaklaşım izleyerek oluşturdu.

Rapor, geleceğe yönelik iddialı CO2 salınım hedefleri ortaya koyuyor. DFDS, groston-deniz mili başına gCO2 salınımını 2023 yılında 12,4, 2030 yılında ise 9,6 seviyesine düşürmeyi hedefliyor.

DFDS, bu doğrultuda Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün CO2 salınımlarının 2030 yılına dek %40 azaltılması hedefiyle uyumlu bir şekilde, 2008 yılındaki referans değerlere kıyasla 2030 yılına dek %45,1 oranında düşüş hedefliyor.

ALTERNATİF YAKIT İÇİN İŞ BİRLİKLERİ

Raporda hem şirket olarak belirledikleri hedeflere hem de Uluslararası Denizcilik Örgütü tarafından belirlenen sera gazı salınımlarında mutlak %50’lik azalma hedefine ulaşmada paydaşlarla yakın bir iş birliğinin hayati önem taşıdığına dikkat çekildi.

DFDS, yeni teknolojiler ve fosil yakıt alternatifleri yoluyla gelecekteki gemilerine yönelik uzun vadeli çözümler geliştireceğine de dikkat çekti. DFDS’in biyoyakıt üreticisi MASH Energy’ye yaptığı yatırım, alternatif yakıtlar bulmak, test etmek ve ölçeklemek konusuna verdiği önemi gösteriyor.

MASH Energy’nin geliştirdiği CO2 yönünden nötr biyoyakıt gemilerde kullanılacak. DFDS, alternatif yakıtı 2020 yılında test etmeyi amaçlıyor.

50 MİLYON AVRO DEĞERİNDE YATIRIM

DFDS gemilerindeki ana makinelerin yeni çevre standartları ile uyumlu hale getirilmesi ve gemilerin hepsinin 2020 küresel sülfür düzenlemelerine uyacak şekilde gaz yalıtım sistemleriyle (scrubber) donatılması için 50 milyon Avro değerinde yatırım yapıldı.

DFDS, ayrıca filolarındaki gemilere balast suyu arıtma sistemleri kurmayı da sürdürüyor. 2019 sonuna dek üç DFDS gemisine eklenen yeni arıtma sistemi, yıl içerisinde teslim alınan yeni denize indirilmiş beş gemide de hâlihazırda yer alıyor.

ARAŞTIRMACILAR İLE İŞ BİRLİĞİ

Balast suyu arıtma sistemleri sayesinde farklı bölgeler arasında hizmet veren gemilerin balast sularıyla taşınabilen potansiyel istilacı türlerin yayılmalarının önlenmesi sağlanıyor. DFDS, araştırmacılarla da iş birliklerini sürdürerek feribotlarından toplanan verilere erişim sağlıyor. DFDS, bu sayede bilimsel araştırma ortaklarının denizde birçok farklı alanda araştırmalar yapmalarına olanak tanıyor.

DFDS’in okyanuslardaki yaşamı koruma konusundaki çalışmaları arasında petrol sızıntılarını engellemek için ihtiyaç duyulan her yerde yetkin personel görevlendirmesi ve faaliyetteki gemilerinde çarpışma önleme, hava tahmini ve uyarılar için gelişmiş teknik sistemler kullanması da yer alıyor.

KÜKÜRDÜN AZALTILMASI

Yakıt emisyonları, insan ve hayvan solunum sistemlerine zarar veren ve asit yağmurlarının temel sebeplerinden olan kükürt dioksit (SO2) içeriyor.

DFDS, bu sorunu, hava temizleme sistemleri konusunda öncü çalışmalarıyla çözmeyi hedefliyor. 1 Ocak 2020’de, denizcilikte kullanılan yakıtlardaki azami kükürt içeriğini sınırlayan yeni ve daha katı kurallar yürürlüğe girerken, DFDS, gaz temizleyici sistemlerin kullanımında sektörün önde giden şirketlerinden biri olmaya devam ediyor.

2009 yılında, Ficaria Seaways’da kurulan ilk DFDS sistemi de başarılı bir şekilde ilk 10 yılını tamamladı.

Vira Haber