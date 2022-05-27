TÜDEV 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDI

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan toplantıya İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, DTO Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır, TİM Başkan Vekili Başaran Bayrak, KOSDER Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Kalkavan Sesel, Türk Armatörler Birliği Başkanı Cihan Ergenç, DTO Üyeleri ve TÜDEV üyeleri katıldı.

Düzenlenen toplantıda; Yönetim Kurulu 2021 yılı faaliyet raporları, TÜDEV Mütevelli Heyeti Başkanı Tamer Kıran tarafından okundu. Göreve başladıklarından bu yana üyelerle birlikte yoğun bir mesai harcadıklarını ve harcamaya da devam ettiklerinin altını çizerek konuşmasına başlayan Tamer Kıran, pandemi koşullarına rağmen 8’i video konferans yöntemiyle olmak üzere toplam 14 toplantı gerçekleştirdiklerini bununla beraber TÜDEV’in idari ve mali anlamda yapılanması ve toparlanması için ilgili çalışmaları da aksatmadan yürüttüklerini ifade etti.

Deniz Ticaret Odası şemsiyesi altında bulunan denizcilik camiasının maddi-manevi katkı ve gayretleriyle 7 Ocak 1993 tarihinde kurulan TÜDEV’in, “kendi eğitim merkezlerini kurmak” hedefi doğrultusunda açılan kurslarının, ilerleyen yıllarda kanun ve yönetmeliklerde meydana gelen değişiklikler sonucu faaliyetlerini durdurmak zorunda kaldığını hatırlatan Tamer Kıran şöyle devam etti: “ Özel TÜDEV Denizcilik Kursu (Eğitim Merkezi), 1995-2011 yılları arasında faaliyette bulunmuş, “Özel öğretim kurumları tarafından her seviyedeki yeterlilik belgesine yönelik verilen eğitimler, Denizcilik Müsteşarlığı’nın uygun görüşü alınarak Millî Eğitim Bakanlığı’nca onaylanan öğretim programına göre gerçekleştirilir” maddesinin Anayasa Mahkemesi’nin, 29 Kasım 2007 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan gerekçeli kararı ile iptal edilmesi üzerine burada uzakyol vardiya ve uzakyol makine zabitliği eğitimi verilmesi imkânsız hale gelmişti. 2007-2008 eğitim öğretim yılında son kez öğrenci kabul eden TÜDEV Özel Denizcilik Kursu, bu öğrencilerini 2011 yılında mezun etmiş, bu tarihten sonra öğrenci almayan kurumumuz, 2019 yılına kadar herhangi bir eğitim faaliyetinde bulunmamış, yine bu süre içerisinde hızla gelişerek büyüyen, güçlenen Piri Reis Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi’nin (PÜSEM) uhdesinde gemiadamlarına yönelik her türlü kursların veriliyor olması ve bu konuda Millî Eğitim Bakanlığının da amir hükmü uyarınca Yönetim Kurulumuzun aldığı kararla 2019 yılında eğitim izni sonlandırılmıştı.”

TÜDEV’in başka bir faaliyette bulunduğu İzmir Çeşme’deki Özel TÜDEV Çeşme Yat Kaptanlığı Kursu’nun da, 2 Mart 2015 yılında yayımlanan 14739 sayılı Gemiadamları Eğitim ve Sınav Yönergesi gereğince uygulamalı eğitim tesisine sahip olmaması nedeniyle faaliyetlerinin askıya alındığını anımsatan Tamer Kıran, “Göreve başladığımız Şubat 2019 tarihi ve sonrasında yaptığımız çalışmalar neticesinde hem uygun şartlarda uygulamalı eğitim tesisi bulma imkânı olmadığını tespit etmemiz, hem de kurs talebinin olmaması nedeniyle Özel TÜDEV Çeşme Yat Kaptanlığı Kursu’nun eğitim iznini sonlandırmıştık. Çeşme Yat Kaptanlığı Kursunu verdiğimiz ve Çeşme Belediyesi ile Vakfımız arasında 1997 yılında yapılmış olan Bina Kullanım Sözleşmesinin 2022 yılı Mart ayında dolacak olması nedeniyle binanın kullanımı süre uzatımı için Vakıf Yönetim Kurulu üyeleri ile Çeşme Belediye Başkanı ziyaret edilmiş, ancak binanın asıl sahibi Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nün kendi ihtiyacı nedeni ile binanın teslimi yazılı olarak bizden talep edilmiştir. Yapılan tüm yazışma ve görüşmelerden olumlu bir netice alınamaması üzerine binanın Çeşme Milli Emlak Müdürlüğü’ne devir teslim işlemi Yönetim Kurulu’nun 14 Mart 2022 tarih ve 320 no’lu kararı ile 16 Mart 2022 tarihinde düzenlenen tutanakla yapılmıştır” diye konuştu.

Staj gemisi faaliyetleri için 2016 yılında kurulmuş olan TÜDEV Eğitim ve İşletmecilik İktisadi İşletmesi‘nin herhangi bir faaliyeti olmaması nedeniyle Yönetim Kurulunun 15 Şubat 2022 tarih ve 319 no’lu kararı ile kapatılması kararı aldığının bilgisini paylaşan Tamer Kıran, Vakıf senedinde yazan amaçlar doğrultusunda Denizcilik Fakültelerine yardımlarının devam ettiğini, eğitim gören veya mezun olan yüksek lisans veya doktora öğrencilerine yurt içi ve yurt dışı burs desteğinde bulunduklarını söyledi.

Tamer Kıran konuşmasına, “Halen yurt dışında tez çalışmasında bulunan 3 İTÜ araştırma görevlisine 15.000 Euro burs desteği sağlanmıştır. T.C. Millî Eğitim Bakanlığı ile İMEAK Deniz Ticaret Odası arasında Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü kapsamında Denizcilik Sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştirmeye ve teknik eğitime yönelik yapılacak olan mesleki faaliyetlere Vakfımızca destek olunmaktadır. Bu kapsamda pilot okul olarak seçilen 9 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde başarılı toplam 27 öğrencimize 10 ay süre ile aylık 300,00.- TL burs desteği verilmesi uygun görülmüştür" diyerek son verdi.

Ardından Denetim Kurulu raporları üyeler ile paylaşıldı. Yapılan oylamada Yönetim ve Denetim Kurulları ibra edildi. Toplantının bir sonraki gündem maddesinde 2022 yılına ilişkin bütçe okundu. TÜDEV Mütevelli Heyetinin 2022 yılı bütçesi de oy birliği ile kabul edildi.

SALİH ZEKİ ÇAKIR STAJ GEMİSİNİN ÖNEMİNE VURGU YAPTI

İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır, dilek ve temenniler kısmında yaptığı konuşmasında denizcilik eğitimin önemine dikkat çekti. “Denizci ülke denizci millet” hususunda Türkiye’nin uluslararası standartlarda çağdaş bir “stajyer gemisine” ihtiyaç olduğunu düşündüğünü ifade eden Çakır, şöyle devam etti: “TÜDEV, bu konuda bir liderlik üstlenebilir. Bu durum için gerekli kaynak Deniz Ticaret Odası’dır. Oda bütçesinde oluşan fazlalık doğrultusunda bu durum elzem hâle getirilebilir. Ancak daha fazla kaynağa ihtiyacımız var. Bu standartlarda bir geminin maliyeti yüksek olacaktır. Türk denizciliğine bu geminin kazandırılması için her türlü girişime destek vereceğiz. Çok geçmeden bu sürecin başlaması gerektiği kanaatindeyim."

Vira Haber