Zehirli Denizanası Tekirdağ Kıyılarında Görüldü

Yayılmaya devam eden pusula denizanaları, Çanakkale Boğazı ve İzmit Körfezi'nin ardından Tekirdağ kıyılarında da görüldü.

Anavatanı Akdeniz ve Ege Denizi olan pusula denizanaları; kırmızı, kahverengi ve sarı renklerde olabiliyor.

1,5 metreyi bulan yapışkan dokunaçlara sahip denizanalarının zehirli olduğu belirtiliyor.

Pusula denizanaları, iklim değişikliği nedeniyle Marmara'da görülmeye başlandı.

Uzmanlar zehirli pusula denizanalarına karşı dikkatli olunması konusunda vatandaşları uyarıyor.

Temas edilmesi halinde, amonyak ya da sirkeyle yıkanarak en yakın sağlık kuruluşlarına başvurulması gerektiği belirtiliyor.

