Tuluyhan Uğurlu Akdeniz ve Türk denizciliğini anlatıyor

Müzikle iş zamanlı görüntülerle yürüyen “Akdeniz’in Ölümsüz Kahramanları” isimli konserde özellikle Preveze Deniz Savaşı ve Türk denizciliğinin tarihi ayrıntılı olarak anlatılacak, konser deniz şehitlerimize ithaf edilecek.

AKDENİZ’İN ÖLÜMSÜZ KAHRAMANLARI

Piyanist-besteci Tuluyhan Uğurlu yine farklı bir mekânda sanatseverlerle buluşuyor. 28 Eylül Cuma akşamı saat 20.30’da İstanbul Deniz Müzesi’nde tarihi kadırgalar arasında gerçekleşecek konserde sanatçı bu kez Akdeniz ve Akdeniz’in kahramanlarını anlatıyor. Eski dünyanın merkezi ve insanlık tarihini oluşturan en önemli uygarlıkların yaşadığı Akdeniz’in oluşumu, tarihi, kültürü ve yaşanan savaşların anlatıldığı görsel sunum eşliğinde verilecek konserin ikinci yarısı Barbaros Hayrettin Paşa ve Türk denizcilerine ayrılıyor. Preveze Deniz zaferinin 480. Yıldönümü dolayısıyla gerçekleşecek konserini Tuluyhan Uğurlu, deniz şehitlerimize adıyor.

İstanbul Deniz Müzesinin tarihi kayıkları ve kadırgaları arasında gerçekleşecek konser boyunca Beşiktaş sahilinden Marmara’nın mavi derinliğine bakarak izleyeceğiniz konserin bölümleri şöyle:

•Işık Ülkesine Yolculuk

•Karaların Arasındaki Deniz

•Akdeniz’in Manevi Dünyası

•Eski Dünyanın İlk Denizcileri

•Türkler Akdeniz’e Yürüyor

•Barbaros Hayreddin Paşa ve Preveze Zaferi

•Mavi Derinliğin Şehitleri

•Torosların Ardından Kâinata Uzanan Zeytin Dalı

Tuluyhan Uğurlu özel bir görsel sunum eşliğinde seslendireceği konser sizleri zamanın ötesinde bir yolculuğa çıkarmaya hazırlanıyor.

TULUYHAN UĞURLU AKDENİZ’İN ÖLÜMSÜZ KAHRAMANLARI KONSERİ

28 Eylül Cuma Saat 20.30

İstanbul Deniz Müzesi/Beşiktaş

Vira Haber