Tuna Masters 2024'e Yoğun İlgi Rekor Getirdi

Açık deniz balıkçılığının bütün ustaları bu yıl yine yapıldığı ilk günden beri çok büyük ilgi gören, Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük turnuvalarından birisine dönüşen StafuPro Tuna Masters TEOS 2024'te dev balıkların peşinde olacak. Yoğun ilgi gören Tuna Masters serisinin ilk ayağını oluşturan etkinlikte katılımcı rekoru kırıldı. Turnuva kapasitesinin 61 tekne ile dolmasından dolayı turnuvaya haftalar kala kayıtlar kapandı. Turnuvada Seferihisar çevresindeki tüm marinalardan ve Kıbrıs'tan gelecek iki teknenin yanı sıra Rusya, Ukrayna, Suudi Arabistan, Güney Afrika ve Yunanistan gibi ülkelerden sporcular da yer alacak.

Turnuvanın programı hakkında açıklama yapan organizatör Murat İyriboz, "12-13 Eylül günleri teknelerin varışı ve marinaya yerleşmesiyle brifinglerin ardından 14-15 Eylül günleri rekor büyüklükte balıkların peşinde olacağız. Konserlerle renklenecek turnuvada hakem kararlarının açıklanmasından sonra gerçekleşecek ödül törenini gala yemeği takip edecek. Eğlence ise tam gaz devam edecek" dedi.

StafuPro Tuna Masters TEOS 2024'te toplanan puanlar 19-22 Eylül 2024 tarihinde turnuvanın final ayağı olan Raymarine Tuna Masters Alaçatı 2024 turnuvasında yarışmacılara avantaj sağlayacak.

Vira Haber