Tuna Masters Teos’ta 55 Tekne Başla Komutunu Bekliyor

Bu yıl 5’incisi düzenlenen Tuna Masters Teos maksimum sayıda yarışmacıya ulaştı. Kayıt yaptıran ekipler 55 tekne ile Teos Marina’ya bağlandı. Turnuvanın katılımcıları yarışa hazır beklemeye başladılar.

Yarışmacılar tarafından “Devler Ligi” adı verilen “Tuna Masters Teos” balıkçılık turnuvası, planlamada 4 gün sürecekti. Ancak ilk yarış günü olan Cumartesi, hava muhalefeti nedeniyle yarışın bir gün erteleme kararı alındı. Hakem komitesi 30 knot rüzgarda yarış yapılmayacağını, Pazar ve Pazartesi günü yarış yapılacağını duyurdu.

Teos Marina ev sahipliğinde gerçekleşen organizasyonda rüzgar, usta balıkçıların zor koşullar altında ustalığını sınayacak gibi görünüyor.

PANDEMİ NEDENİYLE ZİYARET KAPALI

Tuna Masters Teos 2020 olağanüstü Covid-19 tedbirleri ile başladı. Yarış sahası bu yıl ziyaretçiye kapalı. Yarışmacılar ve görevliler haricinde giriş yapılamıyor. Sportif balıkçılık turnuvası için yarışacak ekipler tekne ve oltaları ile hazır. Turnuvanın büyük ödülü altın kemer ise sahibini bekliyor.

Seferihisar Belediyesi himayesinde ve Teos Marina ev sahipliğinde yapılan turnuva, Meridian Adventure Hidden Bay Teos, Obelix Charters, Çaycı, Meridian Adventure Sail, Arvento, CMS, Raymarine, Can-Am, SeaDoo, Antmare, 7800 Çeşme, İzce Outdoor, Viking Yachts, Northstar, Seaguar, Momoi, Accurate, Tohatsu, Sardamatic, Chameleon Craft, Same, Meridian Adventure Dive ve Numberblue ile birlikte yarışmacıları ağırlıyor.