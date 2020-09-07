Denizde Korkunç Kaza

Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) Dubai Finans Piyasası'nda listelenen Gulf Navigation Holding Group adlı şirket, gemilerinden birinin Japonya açıklarında kaza geçirerek battığını duyurdu.

Gulf Navigation Holding Group'tan yapılan yazılı açıklamada, Yeni Zelanda'dan Çin'e canlı hayvan taşıyan geminin Japonya kıyılarında Çarşamba günü yardım sinyali gönderdiği ve Japon Sahil Güvenlik ekibinin gemideki 43 mürettebattan birini kurtardığı, geri kalan mürettebat için arama faaliyetlerinin sürdüğü belirtildi.

Gemiden sağ olarak kurtulan ve hastanede tedavi altında bulunan bir kişi geminin motorunun aniden durduğunu ve ardından dev bir dalganın çarptığını ifade etti. Acil durum anonsunu duyduktan sonra denize atlayan yaralı geminin battığını ve diğer çalışanları görmediğini açıkladı.

Açıklamada, "Durumu yakından takip ediyoruz ve kurtarma çalışmalarına katılan herkesle yakın bir şekilde çalışıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca açıklamada, kazanın nedenine ilişkin bilgi paylaşılmazken, can ve mal kaybı olup olmadığı da belirtilmedi.

Vira Haber