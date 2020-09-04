Deniz Ticareti Dergisi’nin Yeni Sayısı Çıktı

Denizcilik sektörünün önde gelen dergilerinden birisi olan Deniz Ticareti Dergisi’nin Eylül ayı sayısında Milli Eğitim Bakanlığı ve Deniz Ticareti Odası arasında imzalanan “Mesleki İş Birliği Protokolü” başlığı ön plana çıkıyor.

Denizcilik camiasını ilgilendiren makaleler, söyleşiler ve istatistik raporlarının bulunduğu dergide ayrıca son bir ay içerisinde gerçekleşen önemli faaliyetlerde okuyucunun beğenisine sunuluyor.

Derginin dijital baskısına https://www.virahaber.com/d/file/DenizTicaretiDergisi.pdf adresinden ulaşabilirsiniz.

Vira Haber