Sedef Tersanesi’nde Bir İlk Daha

Geçmişinden bugüne birçok başarılı projeye imza atan Sedef Tersanesi bir ilki daha gerçekleştirdi. Stena RoRo firması için üretimi devam eden boy uzatma projesinde 960 ton ağırlığındaki ilk blok başarılı bir operasyonla kaldırılarak kuru havuz içerisindeki yerine yerleştirildi.

Kuru havuz üzerinde 1.050 ton kaldırma kapasitesine sahip Sedef Tersanesi’nde Türkiye’deki en ağır blok kaldırma operasyonu gerçekleştirilmiş oldu. Sedef Tersanesi ve Stena Ro-Ro firması arasında boy verme projesinin imzaları 2019 Mart ayında atılmıştı.

Vira Haber