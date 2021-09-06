Tuna Masters Teos’ta en büyük balık 95,9 kg orkinos

En büyük balık Veloce takımının yakaladığı 95,9 kg’lık orkinos olurken, 3 kişiden oluşan takım yarışın ilk günü ve ikinci günü toplam 3 balık yakalayarak, en çok balık kategorisinde de dereceye girdi. Turnuvaya ayrıca boy ve kilolarıyla yarışan orkinosların arasında yakalanan 74,5 kg ile kılıç balığı damga vurdu.

Murat İyriboz ve Elvio Pennetti’nin organizatörlüğünü yaptığı turnuva, Avrupa’nın en önemli açık deniz balık turnuvası olarak gösteriliyor. Murat İyriboz, “Yarışın iki gününde de hava koşulları zorlu bir mücadeleye sebep oldu. İkinci gün rüzgar ve dalgalar nedeniyle yarışı bırakan tekneler oldu. Burası boşuna Devler Ligi değil. Teos’u seviyoruz. Teos Marina bizim yuvamız. Balık turnuvaları arasında Avrupa’nın en iyileri arasındayız. Özellikle Teos giderek yükseliyor. Avrupa’da ikinci en önemli yarış diyebiliriz” açıklamasını yaptı.

Organizasyonun yapıldığı Teos Marina yıllık sözleşmeli teknelerle dolu olması sebebiyle, turnuvada misafir teknelere yer açılsın diye Teos Marina sakini tekne sahipleri teknesini çıkartarak yer açtı. 52 tekne ve takımın yarıştığı turnuvada, önceki yıllardan farklı olarak Teos Marina’da marina sakinlerinin Cennet Bahçesi olarak isimlendirdiği çim alanda turnuva sahası kuruldu. Tatil köyü havasında bir atmosfer, tüm yarışmacıların beğenisini kazandı.

Sanat ve sosyal sorumluluk ağır bastı

Turnuvada Driftwood sanatçısı Cem Özipek sergi açarak “Denizden Gelen” sanat eserlerini sergiledi. Ayrıca Akdeniz Su ürünleri, Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü katkılarıyla, “1 yakalıyoruz 1000 salıyoruz” sloganı ile marina içinde denize 5.000 yavru balık denize salındı. Çipura yavrularını deniz suyu ile buluşturmadan önce alıştırma havuzuna alındı, ardından turnuvanın minik misafirleri çocuklar tarafından kovalarla denize bırakıldı.

“En büyük balık” ödülünü ve plaketlerini Veloce takımına takdim eden Teos Marina Genel Müdürü Faruk Günlü, “Teos Marina yeni yuvası olan 5000 yavru balığa diğer misafirlerimiz gibi iyi ev sahipliği yapacağız. Onları büyüdükçe engin denizlere uğurlayacağız. Bu etkinlik çerçevesinde 5.000 yavru balığın denizle buluşmasından dolayı çok mutluyum” diye konuştu. Ekibe sponsor hediyeleri olarak Bitci.com’dan 15 bin bitcicoin, Raymarine’den Element balık bulucu, ayrıca Cem Özipek’in orkinos motifli bir eseri hediye edildi.

“En fazla balık” kategorisinde 1’inci 74,5 Kg kılıç balığı ile Orki Team takımı oldu. 2’nci ise en büyük balığı da yakalayan Veloce takımının 67,1 Kg ve 43,4 Kg toplam 110,5 kg iki orkinos balığı puan katsayı farkı nedeniyle kılıçbalığının gerisine düştü. Kategorinin 3’üncüsü de 47,85 kg orkinos ile Mia (mini) takımı oldu.

Yıllardır en çok ve en büyük balıkların yakalandığı Tuna Masters Teos’ta ekipler VELOCE 1238, ORKI TEAM 745, MIA MINI 574, TORNADO 503, SHAMU MGS 417, HELEN 416, STAFU 412, TUNA VORTEX 325, TRIDENT AVA 285, MGS 259, AZURE 256, VENOM 240, BARACUDA 239 puanlarıyla haftaya Tuna Masters Alaçatı’da yarışacak. İki etabın puanları şampiyonluk kemerinin sahibini belirleyecek.

Vira Haber