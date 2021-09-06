Sanmar ve Corvus’tan sıfır emisyon serisi

Türkiye’nin önde gelen römorkör inşa firmalarından Sanmar Tersanesi ile elektrikli deniz araçları tedarikçisi Corvus arasında sıfır emisyonlu ve hibrit römorkörler üretmek için mutabakat metni imzalandı. Robert Allan dizaynıyla üretilecek römorkörler 30 – 70 ton arasında çekme gücüne sahip olacak.

Finlandiya’nın Turku kentinde düzenlenen Avrupa Römorkör Sahipleri Derneği Toplantısı, Sanmar ile Corvus Energy için yeni bir anlaşmaya zemin sağladı. İmzalanan mutabakat metnine göre, Sanmar ve Corvus yapacakları güç birliğiyle sıfır emisyonlu ve hibrit römorkör serisi üretecek. Üretimler Türkiye’deki Sanmar Tersanesi’nde olacak.

Öncüler ve yenilikçilerin işbirliği

Sanmar Tersanesi Ticaret Direktörü Rüçhan Çıvgın anlaşmayla ilgili şunları söyledi:

“Sanmar, teknolojiyle ve özellikle müşterilerimizin ve toplumun daha yeşil ve sürdürülebilir bir geleceğe doğru yürüyüşüne önemli ölçüde katkıda bulunan öncü teknolojilerle ilerlemeye odaklanmıştır. Corvus Energy, sürekli olarak yeni teknolojiler geliştirerek ve enerji tüketimini optimize etmek ve maliyeti azaltmak için enerji depolamayı kullanmanın daha yeni yollarını keşfederek enerji depolama sistemlerinin nasıl kullanıldığına öncülük ediyor. Corvus Energy ile imzaladığımız anlaşma, çok ihtiyaç duyulan, uygun maliyetli ve verimli geleceğe hazır elektrikli ve hibrit römorkörlere giden yolu daha da hızlandırmak için kendi alanlarımızda liderler, öncüler ve yenilikçiler olarak önemli güçlerimizi kullanıyor.”

Büyüme stratejimizin parçası

Corvus Energy Gemi Çözümleri Kıdemli Başkan Yardımcısı Ronald Hansen ise, “Römorkör ve iş teknesi pazarı Corvus Energy için önemli bir pazar ve gelecekteki büyüme stratejimizin büyük bir parçası” diyor. “Akü ve yakıt hücresi teknolojisi, operasyonel profilleri oldukça değişken olduğundan iş teknesi ve römorkörler için özellikle avantajlıdır. Dünyanın önde gelen römorkör üreticilerinden biri olan Sanmar ile imzalanan bu Mutabakat Zaptı, daha verimli sıfır ve düşük emisyonlu römorkörlerin geliştirilmesini hızlandırmaya ve kullanılabilirliğini artırmaya yardımcı olacak” dedi.

450’den fazla proje

Corvus Energy neredeyse her gemi tipine uygun, modüler lityum-iyon pil sistemleri şeklinde yüksek güçte enerji depolaması sağlayan eksiksiz bir enerji depolama sistemleri (ESS) portföyü sunuyor. Corvus Energy, toplam 350 MWh’nin üzerinde ve 3,5 milyon işletim saatinden fazla olan 450’den fazla projeden emsalsiz bir deneyime sahip. Ayrıca Corvus Energy, denizcilik yakıt hücresi çözümlerinin lider geliştiricisi konumunda.

Her operasyon için özel üretim

Sanmar, Tuzla ve Altınova’daki son teknolojiye sahip iki tersanesinde, özel operasyonel ihtiyaçlara yönelik üretim yapıyor. Sanmar’ın inşa ettiği 250’den fazla römorkör arasında LNG yakıtlı, hibrit ve otonom gemiler de bulunuyor.

Vira Haber