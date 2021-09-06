Denizci Öğrenciler Derneği (DÖDER) Olağan Genel Kurulu Gerçekleşti

Denizci Öğrenciler Derneği Genel Kurul Toplantısı geçtiğimiz pazar günü Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Genel Kurul Toplantısı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Divan Kurulu Başkanı Faruk SARI’nın yapmış olduğu açılış konuşmasıyla başladı. 2020-2021 Dönemi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Fatih Yazar’ın konuşmasıyla devam etti. Yazar, konuşmasında yeni seçilecek arkadaşlara başarılar diledi. Ardından, Yönetim Kurulu aday listesi tanıtıldı.

Tek aday listenin olduğu Genel Kurul’da oy birliği ile İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa öğrencisi Kadir IŞIK kazandı. IŞIK, ekibini tanıtan bir konuşma ile tüm denizcilik okullarının birlikte daha çok çalışarak daha güzel yerlere varılabileceğini ve bu doğrultuda yapılması gereken her şeyi yapacaklarını belirterek Genel Kurula katılan tüm üyeleri sahneye davet etti ve ardından fotoğraf çekildiler.

Genel Kurul’da oy birliği ile Yönetim Kurulu listesi şu şekilde oluştu:

Yönetim Kurulu Başkanı: Kadir IŞIK

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: Tuncay BİNİCİ

Yönetim Kurulu Genel Sekreteri: Tuğçe DEMİRKAPI

Yönetim Kurulu Saymanı: Tunahan AKIN

Yönetim Kurulu Üyesi: Ege ERBERKSOY

Yönetim Kurulu Üyesi: Açelya KARA

Yönetim Kurulu Üyesi: Arca ÇAPRAZ

Denetleme Kurulu Başkanı: Şahin Özer KOLCU

Denetleme Kurulu Üyesi: Doğucan MERİÇ

Denetleme Kurulu Üyesi: Sinan EROĞLU

Vira Haber